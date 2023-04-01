На какие выплаты имеют право семьи ВПЛ с детьми

С начала полномасштабной войны помощь внутренне перемещенным лицам оказывает и государство, и международные благотворительные организации. Что касается государства, то общая сумма пособия для семьи с детьми составляет 7 тысяч гривен в месяц.

Как получить помощь для ВПЛ

Для получения помощи документы можно подать лично или онлайн через приложение Действие. Для подачи заявления нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию в населенном пункте, который был оккупирован или продолжаются активные боевые действия.

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Также оформить справку и получить ежемесячную помощь можно непосредственно в ЦНАПе того общества, где находится переселен, через управление соцзащиты населения или органы социальной опеки.

Помощь от государства на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется ежемесячно в размере 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Какую еще помощь могут получать украинцы

Доплата к пенсии за детей

Пенсионерам, которые не работают и содержат детей до 18 лет, государство выплатит надбавки – по 150 гривен на каждого. Понимаем, что сумма небольшая, но при нынешних условиях такая информация многим может пригодиться.

Пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии и предоставить документы:

паспорт;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку пенсионера;

свидетельство о рождении ребенка, находящегося на содержании пенсионера;

справки уполномоченных органов с места жительства о содержании или совместное проживание с заявителем.

Выплата надбавки продлится до достижения иждивенцем 18 лет.

Помощь от "Право на защиту"

В Украине скоро начнется вторая волна выплат в размере 6600 гривен внутренне перемещенным лицам.

Помощь будет финансировать благотворительный фонд "Право на защиту". Выплаты через "Дію" получат пострадавшие жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, а с ноября - и ВПЛ из Харьковской области.

Помощь по-прежнему будет выплачиваться в течение 3 месяцев – по 2200 гривен в месяц.

Кто может получить помощь: