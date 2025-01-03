УБД получат новую помощь в 2025 году: что готовит государство для военных

Участникам боевых действий предоставят новую помощь. Речь идет о средствах на занятия физкультурой и спортом в спортивных клубах.

Новая помощь УБД в 2025 году

Помощь будет предоставляться ежеквартально, пишет 24 канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Читайте также Какими будут зарплаты и доплаты военнослужащих в 2025 году

Он сообщил, что соответствующее предложение Министерства по делам ветеранов 3 января 2025 года принял Кабинет министров. Деньги будут выделяться в рамках бюджетной программы "Мероприятия по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".

Программа продлится 2 года в экспериментальном режиме. В течение этого времени УБД и люди с инвалидностью один раз в соответствующий квартал будут получать 1 500 гривен.

Важно! Так деньги предусмотрены для приобретения в безналичной форме услуг в зарегистрированных в Украине юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, проводящих хозяйственную деятельность в сфере физической культуры и спорта.