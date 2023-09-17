ООН готовит помощь для украинцев: кто может рассчитывать на новые льготы
Источник:Интерфакс-Украина
ООН ожидает ухудшения гуманитарной ситуации в Украине поближе к зиме. В связи с этим готовится новый пакет помощи, который смогут получить 11 миллионов украинцев.
Ожидает ли Украину гуманитарный кризис
ООН выразила обеспокоенность по поводу возможного гуманитарного кризиса в Украине. О потенциальной помощи 11 миллионам украинцев рассказал спикер Управления ООН – Савиано Абреу, передает 24 Канал.
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Полномасштабное вторжение России привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и раньше существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас. 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, ныне находящихся в Украине.
Абреу также отметил, что все тенденции указывают на возможное обострение ситуации в будущем. На это будут прямо влиять ракетные удары России по территории Украины.
К сожалению, за первые шесть месяцев мы наблюдали ухудшение ситуации, особенно вблизи линии фронта. Мы действительно наблюдаем рост числа российских ударов, влияющих на гражданское население и снова разрушающих жизненно необходимую инфраструктуру. Если война будет продолжаться, а кажется, что это именно так, потребности населения либо останутся на том же уровне, либо возрастут.
– объясняет спикер
Зимой риски будут расти. Абреу говорит, что обстрелы нанесли сильный удар по украинской экономике и создали критическую гуманитарную ситуацию.
Какую именно помощь предоставит ООН:
- оплата жилья для ВПЛ;
- уплата коммунальных платежей за пострадавших в результате военных действий;
- восстановление и ремонт жилья на прифронтовых территориях;
- доставка продовольственных товаров;
- поддержка служб, занимающихся услугами ЖКХ;
- сохранение скота, обеспечение его питанием;
- обеспечение украинцев отопительными устройствами, одеялами и зимней одеждой.
Абреу также отметил, что в будущем будут организованы гуманитарные конвои на особо опасных территориях. В частности, на Донбассе.