ООН готовит помощь для украинцев: кто может рассчитывать на новые льготы

ООН ожидает ухудшения гуманитарной ситуации в Украине поближе к зиме. В связи с этим готовится новый пакет помощи, который смогут получить 11 миллионов украинцев.

Ожидает ли Украину гуманитарный кризис

ООН выразила обеспокоенность по поводу возможного гуманитарного кризиса в Украине. О потенциальной помощи 11 миллионам украинцев рассказал спикер Управления ООН – Савиано Абреу, передает 24 Канал.

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Савиано Абреу Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП) Полномасштабное вторжение России привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и раньше существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас. 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, ныне находящихся в Украине.

Абреу также отметил, что все тенденции указывают на возможное обострение ситуации в будущем. На это будут прямо влиять ракетные удары России по территории Украины.

К сожалению, за первые шесть месяцев мы наблюдали ухудшение ситуации, особенно вблизи линии фронта. Мы действительно наблюдаем рост числа российских ударов, влияющих на гражданское население и снова разрушающих жизненно необходимую инфраструктуру. Если война будет продолжаться, а кажется, что это именно так, потребности населения либо останутся на том же уровне, либо возрастут.

– объясняет спикер

Зимой риски будут расти. Абреу говорит, что обстрелы нанесли сильный удар по украинской экономике и создали критическую гуманитарную ситуацию.

Какую именно помощь предоставит ООН:

оплата жилья для ВПЛ;

уплата коммунальных платежей за пострадавших в результате военных действий;

восстановление и ремонт жилья на прифронтовых территориях;

доставка продовольственных товаров;

поддержка служб, занимающихся услугами ЖКХ;

сохранение скота, обеспечение его питанием;

обеспечение украинцев отопительными устройствами, одеялами и зимней одеждой.

Абреу также отметил, что в будущем будут организованы гуманитарные конвои на особо опасных территориях. В частности, на Донбассе.