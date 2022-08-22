От 1000 евро: украинцы получат выплаты в Италии

Финансовую помощь украинским беженцам окажут от государства, местных муниципалитетов и благотворительных фондов. Кроме этого, помогут адаптироваться к жизни в стране, возместить расходы на учебу и найти работу. На что пойдут выплаты, читайте в материале.

Кто может получить помощь

Для получения выплат требуется:

Иметь вид на жительство для международной защиты (статус беженца и дополнительной защиты), временной или специальной защиты.

Выданный аналогичный документ, пока ожидают выдачи основных документов – статуса беженца и других.

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Что получат украинцы в Италии

С приездом в Италию, украинцы могут посещать информационные встречи-знакомства с итальянским рынком труда и работой. Также, будет возможность получить профессиональную оценку собственных навыков для поиска вариантов обучения (курсы итальянской, курсы профессиональной подготовки). Всем беженцам будут давать базовые курсы итальянского языка.

Важно то, что. Вдобавок, за украинскими беженцами остается право получать оплату – 3,5 евро почасово. После обучения им выплачивается единовременная помощь в размере 1000 евро.

Украинцы могут пройти курсы профессиональной подготовки. Здесь также выплачивается единовременное финансовое пособие, но только в том случае, если оно не было получено после базового языкового курса.

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После выбора курса профессиональной подготовки или трудоустройства с помощью службы, беженцы получают доступ к некоторым бесплатным социальным услугам от органа Ebitemp.

Для чего предназначена социальная помощь

на получение образования;

на приобретение книг или других учебных материалов для студентов, посещающих вечерние курсы – 200 евро;

на оплату университетского сбора – 200 евро;

на покупку книг или других учебных материалов для студентов-стажеров 1-го и 3-го уровней – 200 евро;

на детский сад детям в возрасте до 3-х лет. Выплата в размере до 150 евро ежемесячно;

выплаты на покупку учебных материалов и книг для детей – в размере 200 евро;

на приобретение товаров, необходимых для ухода за ребенком, в возрасте до 3-х лет – до 800 евро;

психологическую помощь – до 200 евро на человека;

Какие дополнительные выплаты могут получить украинские беженцы

Напомним, что около 200 тысяч украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц в самой Украине получат поддержку в 18,3 миллиона долларов от британского правительства.

Помощь предназначена:

Детям;

Пожилым людям;

Инвалидам, покинувшим свои дома из-за конфликта.

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