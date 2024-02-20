Продлили до 30 июня: какими программами еще успеют воспользоваться украинцы в Польше

Польский Сенат решил продлить действие спецзакона о помощи украинцам до 30 июня 2024 года. Поэтому некоторые программы поддержки украинских беженцев будут действовать еще на 4 месяца.

Какие выплаты могут получить украинцы в Польше

Продленные программы будут доступны для украинцев, которые имеют статус PESEL UKR до 30 июня 2024 года. PESEL UKR – документ, который дает право на социальные и семейные выплаты в Польше.

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Свое действие продлили следующие программы:

Rodzina 800+ – 800 злотых на ребенка ежемесячно до достижения им 18-летнего возраста;

Семейный опекунский капитал (Rodzinny kapitał opiekuńczy) – 12 000 злотых на ребенка для детей в возрасте 12 – 35 месяцев;

Dobry Start (300+) – одноразовая ежегодная помощь на школьные принадлежности;

семейная помощь (zasiłek rodzinny);

пособие по беременности и родам (Becikowe);

опекунскую помощь, родительскую помощь – 1 000 злотых.

Дополнительные льготы для украинцев

Украинцы со статусом временной защиты в Польше, могут воспользоваться дополнительными льготами и программами поддержки.

Среди них:

доступом к медицинским услугам и системе здравоохранения;

возможностью открывать и вести бизнес;

специальными правилами продления срока легального пребывания.

Украинцы, которые легально попали в Польшу с 24 февраля 2022 года и имеют временную защиту, могут работать без получения разрешений на работу иностранца.