Продлили до 30 июня: какими программами еще успеют воспользоваться украинцы в Польше
20 февраля 2024, 15:34Читати новину українською
Источник:uapl.info
Польский Сенат решил продлить действие спецзакона о помощи украинцам до 30 июня 2024 года. Поэтому некоторые программы поддержки украинских беженцев будут действовать еще на 4 месяца.
Какие выплаты могут получить украинцы в Польше
Продленные программы будут доступны для украинцев, которые имеют статус PESEL UKR до 30 июня 2024 года. PESEL UKR – документ, который дает право на социальные и семейные выплаты в Польше.
Читайте также Как досрочно выйти на пенсию и кто имеет на это право
Свое действие продлили следующие программы:
- Rodzina 800+ – 800 злотых на ребенка ежемесячно до достижения им 18-летнего возраста;
- Семейный опекунский капитал (Rodzinny kapitał opiekuńczy) – 12 000 злотых на ребенка для детей в возрасте 12 – 35 месяцев;
- Dobry Start (300+) – одноразовая ежегодная помощь на школьные принадлежности;
- семейная помощь (zasiłek rodzinny);
- пособие по беременности и родам (Becikowe);
- опекунскую помощь, родительскую помощь – 1 000 злотых.
Дополнительные льготы для украинцев
Украинцы со статусом временной защиты в Польше, могут воспользоваться дополнительными льготами и программами поддержки.
Среди них:
- доступом к медицинским услугам и системе здравоохранения;
- возможностью открывать и вести бизнес;
- специальными правилами продления срока легального пребывания.