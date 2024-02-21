Франция не может профинансировать помощь Украине из-за сокращения бюджетных расходов

Из-за масштабных сокращений расходов правительство Франции испытывает трудности с выделением средств на пакет военной помощи Украине. Речь идет о финансировании на сумму до 3 миллиардов евро.

Задача - найти решение

Министерства обороны, иностранных дел и финансов будут вынуждены перенаправить фонды и найти способы экономии для финансирования военного оборудования, от ракет до артиллерии.

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В воскресенье правительство Франции снизило прогноз ВВП на 2024 год и заявило о необходимости экономии 10 миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита. Также правительство обещало весомые меры в поддержку фермеров, которые протестуют против растущих расходов, дешевых импортных товаров и бюрократии.

400 миллионов евро, выделенных на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не включают возможность дополнительной помощи, что усложняет задачу.

Франция потратила 3,8 миллиарда евро на поддержку, включая системы зенитных ракет SAMP-T, самоходные гаубицы Caesar, бронированные машины AMX 10 и ракеты SCALP.

Дополнительные проблемы

Францию сейчас критикуют за недостаток прозрачности в предоставлении помощи Украине, что привело к обвинениям в недостаточной активности по сравнению с европейскими и партнерами по НАТО.

Европейские страны ищут новые способы укрепить оборонную промышленность континента и доставить оружие Украине.

эта идея, вероятно, столкнется с сопротивлением со стороны более фискально консервативных стран, таких как Нидерланды и Германия. Преградой также является тупик в США о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 60 миллиардов долларов.