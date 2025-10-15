В среду, 15 октября, правительство Норвегии представило проект государственного бюджета на 2026 год. Он предусматривает 70 миллиардов норвежских крон (5,9 миллиарда евро) на военную поддержку Украины.

Сколько Норвегия выделит помощи для Украины?

Отмечается, что российская агрессивная война против Украины остается самым большим вызовом для безопасности Норвегии, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Минобороны страны.

Правительство предлагает продолжить чрезвычайную поддержку Украины, которая была начата в 2025 году в рамках программы "Нансен". Общим бюджетом в 2026 году станет 85 миллиардов евро. Из них 70 миллиардов евро составляет военная помощь.

Оборонный бюджет существенно вырос за последние годы. Если не учитывать помощь Украине, то в 2026 году оборонный бюджет составит примерно 112 миллиардов крон,

– говорится на сайте ведомства.

Для сравнения: в утвержденном бюджете 2021 года он составлял около 65 миллиардов крон. Однако правительство Норвегии предлагает увеличить оборонный бюджет на 4,2 миллиарда крон в 2026 году для реализации долгосрочного плана развития оборонного сектора.

Какую еще помощь предоставит Норвегия для Украины?

Норвегия, вместе с Германией, приобретут для Украины две системы Patriot, в том числе и ракеты. Эта информация опубликована на сайте Минобороны страны.

Норвегия делает вклад в размере около 7 миллиардов крон для поставки системы противовоздушной обороны (ПВО). Эти системы передаются Украине из Германии,

– сообщили в ведомстве.

Кроме того, Норвегия присоединяется к приобретению радаров ПВО от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от компании Kongsberg.

Заметьте! Отмечается, что противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных подразделений и инфраструктуры.

Что еще известно о помощи Норвегии для Украины?