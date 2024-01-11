Масштаб гуманитарных потребностей огромен: ООН призывает доноров помочь Украине
Источник:ООН
Представительница Управления по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну призвала мировых доноров активизировать помощь Украине. По ее словам, страна имеет огромные гуманитарные нужды.
В ООН призвали доноров активизироваться
Эдем Восорну рассказала, что сейчас более 14,6 миллиона украинцев (40%) нуждаются в определенной форме гуманитарной помощи. К тому же около 4 миллионов человек, из которых миллион это дети, до сих пор имеют статус ВПЛ.
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Пока идет война в Украине и растут гуманитарные потребности, финансовая поддержка не должна ослабевать... В 2024 году мы призываем всех доноров еще раз активизироваться и помочь народу Украины,
– сказала она.
Также она напомнила, что более 6,3 миллиона украинцев находятся в статусе беженцев и ищут помощи в других странах.
Спустя почти два года после серьезной эскалации войны в Украине не прекращаются смерти, разрушения, вынужденные перемещения и человеческие страдания. Напротив, с 29 декабря мы стали свидетелями еще одной эскалации конфликта: воздушные атаки по всей Украине привели к увеличению числа смертей и ранений среди гражданского населения, а также к масштабным убыткам и разрушениям домов, школ, больниц, энергосистем и другой важной гражданской инфраструктуре,
– сказала Эдем.
К слову на следующей неделе агентство ООН попросит 3,1 миллиарда долларов для финансирования помощи Украине.