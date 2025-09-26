Первая страна ЕС выделила Украине 3 миллиарда гривен в рамках Ukraine Facility
- Швеция стала первой страной ЕС, которая выделила Украине 3 миллиарда гривен в рамках программы Ukraine Facility.
- Швеция также поддерживает предоставление Украине репарационного кредита с прямой бюджетной поддержкой до 130 миллиардов евро.
Швеция стала первой страной ЕС, которая вложила в механизм Ukraine Facility дополнительные деньги. Также страна поддерживает предоставление Украине репарационного кредита.
Сколько средств Украина получила от Швеции?
Речь идет об около 3 млрд грн, которые Украина может получить, выполняя индикаторы Ukraine Facility, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
Их выделяют по итогам встречи с послом Швеции в Украине Мартином Обергом.
В масштабе дефицита бюджета Украины это небольшая сумма, но это соответственно, например, с расходами на закупку школьных автобусов (2 миллиарда запланировано на 2026 год) или с программой компенсации за уничтоженное жилье (3 миллиарда),
– отметила Роксолана Пидласа.
Также крайне важно то, что Швеция поддерживает предоставление Украине репарационного кредита. Речь идет о прямой бюджетной поддержке в размере до 130 миллиардов евро.
Что такое Ukraine Facility?
Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 2024-2027 годы. Она направлена на поддержку макрофинансовой стабильности, восстановления экономики, реформирования ее ключевых секторов.
Напомним, что Еврокомиссия дала "зеленый свет" обновленному плану реформ, которые позволят Украине получать новые транши финансирования через программу Ukraine Facility, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Предложенные изменения направлены на то, чтобы план был более эффективным и практичным в современных условиях. В частности, Украина предложила перенести определенные сроки.
Что известно о помощи Украине от других стран?
Канада выделяет 92 миллиона гривен на усиление кибербезопасности Украины в рамках Таллиннского механизма. Финансирование будет осуществляться через CRDF Global, которая реализует шесть избранных проектов для повышения киберустойчивости.
Украина также будет непрерывно получать американское оружие, профинансированное странами НАТО через инициативу PURL. На пакеты американского оружия для Украины уже направлено 2 миллиарда долларов, а новые пакеты помощи находятся на рассмотрении.
США планируют выделить помощь Украине значительно меньшую, чем в предыдущие годы, сумму в новом бюджетном году с 1 октября. Украина нуждается в 65 миллиардах долларов финансирования в 2026 году, из которых 40 миллиардов на макроэкономические потребности и 25 миллиардов на военно-техническую помощь.