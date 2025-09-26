Швеция стала первой страной ЕС, которая вложила в механизм Ukraine Facility дополнительные деньги. Также страна поддерживает предоставление Украине репарационного кредита.

Сколько средств Украина получила от Швеции?

Речь идет об около 3 млрд грн, которые Украина может получить, выполняя индикаторы Ukraine Facility, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Смотрите также Еврокомиссия дала "зеленый свет" обновленному плану реформ для дальнейших траншей Украине

Их выделяют по итогам встречи с послом Швеции в Украине Мартином Обергом.

В масштабе дефицита бюджета Украины это небольшая сумма, но это соответственно, например, с расходами на закупку школьных автобусов (2 миллиарда запланировано на 2026 год) или с программой компенсации за уничтоженное жилье (3 миллиарда),

– отметила Роксолана Пидласа.

Также крайне важно то, что Швеция поддерживает предоставление Украине репарационного кредита. Речь идет о прямой бюджетной поддержке в размере до 130 миллиардов евро.

Что такое Ukraine Facility? Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 2024-2027 годы. Она направлена на поддержку макрофинансовой стабильности, восстановления экономики, реформирования ее ключевых секторов.

Напомним, что Еврокомиссия дала "зеленый свет" обновленному плану реформ, которые позволят Украине получать новые транши финансирования через программу Ukraine Facility, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Предложенные изменения направлены на то, чтобы план был более эффективным и практичным в современных условиях. В частности, Украина предложила перенести определенные сроки.

Что известно о помощи Украине от других стран?