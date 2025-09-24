Куда Канада направит помощь для Украины?
Деньги направят на усиление кибербезопасности Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Telegram.
Эту помощь партнеры Украины выделяют в рамках Таллиннского механизма – международной инициативы, которая координирует помощь от 12 стран в укреплении киберустойчивости. Согласно информации, эти средства направят на такие важные вещи:
- усиление защиты критической инфраструктуры;
- противодействие киберугрозам;
- закупку оборудования;
- создание систем выявления и предотвращения атак.
Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования,
– уточнили в заметке.
Среди них:
- Государственная судебная администрация Украины;
- Чернобыльская атомная электростанция;
- Государственная пограничная служба Украины.
Финансирование будет поступать через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global). Это организация, которая имеет опыт внедрения проектов технической помощи в Украине.
Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Благодаря поддержке партнеров в рамках Таллиннского механизма мы будем эффективнее противодействовать киберугрозам, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами при любых условиях,
– отметили в Минцифре.
Обратите внимание! В ведомстве поблагодарили Канаду и всех партнеров за устойчивую и непоколебимую поддержку цифровизации и кибербезопасности Украины.
Что еще известно о помощи от Канады?
В День Независимости Украины премьер-министр Канады Марка Карни заявил, что его страна выделяет более миллиарда долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине. Об этом говорится в видео с торжествами по случаю праздника.
Карни напомнил, что на саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи. В частности более 1 миллиарда из этой суммы предполагается на усиление арсенала вооружения Украины.
Что еще Канада делала, чтобы надавить на Россию?
В сентябре Канада снизила предельную цену на российскую нефть – на 12%. Таким образом предельная цена на российскую нефть снизилась с 60 до 47.6 долларов США за баррель.
Таким образом Оттава усиливает экономическое давление на Россию. Дело в том, что нефть является одним из ключевых источников доходов Москвы.