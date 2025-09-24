Куда Канада направит помощь для Украины?

Деньги направят на усиление кибербезопасности Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Telegram.

Эту помощь партнеры Украины выделяют в рамках Таллиннского механизма – международной инициативы, которая координирует помощь от 12 стран в укреплении киберустойчивости. Согласно информации, эти средства направят на такие важные вещи:

усиление защиты критической инфраструктуры; противодействие киберугрозам; закупку оборудования; создание систем выявления и предотвращения атак.

Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования,

– уточнили в заметке.

Среди них:

Государственная судебная администрация Украины; Чернобыльская атомная электростанция; Государственная пограничная служба Украины.

Финансирование будет поступать через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global). Это организация, которая имеет опыт внедрения проектов технической помощи в Украине.

Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Благодаря поддержке партнеров в рамках Таллиннского механизма мы будем эффективнее противодействовать киберугрозам, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами при любых условиях,

– отметили в Минцифре.

Обратите внимание! В ведомстве поблагодарили Канаду и всех партнеров за устойчивую и непоколебимую поддержку цифровизации и кибербезопасности Украины.

Что еще известно о помощи от Канады?

В День Независимости Украины премьер-министр Канады Марка Карни заявил, что его страна выделяет более миллиарда долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине. Об этом говорится в видео с торжествами по случаю праздника.

Карни напомнил, что на саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи. В частности более 1 миллиарда из этой суммы предполагается на усиление арсенала вооружения Украины.

