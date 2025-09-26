Швеція стала першою країною ЄС, яка вклала в механізм Ukraine Facility додаткові гроші. Також країна підтримує надання Україні репараційного кредиту.

Скільки коштів Україна отримала від Швеції?

Мова йде про близько 3 млрд грн, які Україна може отримати, виконуючи індикатори Ukraine Facility, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Їх виділяють за підсумками зустрічі з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.

У масштабі дефіциту бюджету України це невелика сума, але це відповідно, наприклад, із видатками на закупівлю шкільних автобусів (2 мільярди заплановано на 2026 рік) або з програмою компенсації за знищене житло (3 мільярди),

– зазначила Роксолана Підласа.

Також вкрай важливим є те, що Швеція підтримує надання Україні репараційного кредиту. Мова йде про пряму бюджетну підтримку розміром до 130 мільярдів євро.

Що таке Ukraine Facility? Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 2024-2027 роки. Вона спрямована на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення економіки, реформування її ключових секторів.

Нагадаємо, що Єврокомісія дала "зелене світло" оновленому плану реформ, які дозволять Україні отримувати нові транші фінансування через програму Ukraine Facility, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Запропоновані зміни спрямовані на те, аби план був більш ефективним та практичним у сучасних умовах. Зокрема, Україна запропонувала перенести певні терміни.

