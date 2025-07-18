Венгрия снова против: Украина получит слишком много денег из бюджета ЕС

Венгрия раскритиковала семилетний бюджет ЕС, который предложила Еврокомиссия. Будапешт считает, что Украина получит слишком много денег.

Почему Венгрия критикует бюджет ЕС?

В Будапеште подсчитали, что Украина получит около 20% нового бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Об этом заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока, сообщает 24 Канал.

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Каждое пятое евро в бюджете, прямо или косвенно, достанется Украине. Я считаю это нерациональным,

– заявил Бока.

Он добавил, что в Венгрии провели предварительный анализ и пришли к выводу, что Украина получит выгоду не только от программы финансовой помощи Ukraine Facility в размере 100 миллиардов евро.

Киев, мол, получит средства из Европейского фонда мира, который увеличили до 31 миллиарда евро. Большинство из этих средств, по мнению Будапешта, пойдут в Украину.

В подсчетах приняли во внимание и рост ассигнований в новом бюджете ЕС на европейскую оборону, одна из главных целей этого – поддержка Украины.

По словам Бока, также программа Global Europe позволит финансировать программы, связанные с Украиной.

И наконец министр упомянул возможность открытия новой кредитной линии, что, по его словам, "по сути, является неограниченной возможностью финансирования Украины через займы".

Если все это суммировать и вычесть долю бюджета, что пойдет на выплату предыдущих долгов ЕС, то получается, что около 20% всего бюджета будет направлено Украине",

– подчеркнул венгерский министр.

Стоит знать! Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет Евросоюза до 1,717 триллиона евро на 2028–2034 годы. При этом 88 миллиардов евро хотят выделить на поддержку Украины.