Венгрия снова против: Украина получит слишком много денег из бюджета ЕС
- Венгрия критикует новый бюджет ЕС, заявляя, что Украина получит около 20% бюджета на 2028-2034 годы.
- Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока считает это нерациональным и отмечает, что Украина получит выгоду не только от программы Ukraine Facility.
Венгрия раскритиковала семилетний бюджет ЕС, который предложила Еврокомиссия. Будапешт считает, что Украина получит слишком много денег.
Почему Венгрия критикует бюджет ЕС?
В Будапеште подсчитали, что Украина получит около 20% нового бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Об этом заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока, сообщает 24 Канал.
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Каждое пятое евро в бюджете, прямо или косвенно, достанется Украине. Я считаю это нерациональным,
– заявил Бока.
Он добавил, что в Венгрии провели предварительный анализ и пришли к выводу, что Украина получит выгоду не только от программы финансовой помощи Ukraine Facility в размере 100 миллиардов евро.
- Киев, мол, получит средства из Европейского фонда мира, который увеличили до 31 миллиарда евро. Большинство из этих средств, по мнению Будапешта, пойдут в Украину.
- В подсчетах приняли во внимание и рост ассигнований в новом бюджете ЕС на европейскую оборону, одна из главных целей этого – поддержка Украины.
- По словам Бока, также программа Global Europe позволит финансировать программы, связанные с Украиной.
- И наконец министр упомянул возможность открытия новой кредитной линии, что, по его словам, "по сути, является неограниченной возможностью финансирования Украины через займы".
Если все это суммировать и вычесть долю бюджета, что пойдет на выплату предыдущих долгов ЕС, то получается, что около 20% всего бюджета будет направлено Украине",
– подчеркнул венгерский министр.
Стоит знать! Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет Евросоюза до 1,717 триллиона евро на 2028–2034 годы. При этом 88 миллиардов евро хотят выделить на поддержку Украины.