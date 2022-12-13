Невероятная сумма помощи: США и ЕС запланировали для Украины в 2023 году

Международная финансовая помощь необходима для того, чтобы Украина выстояла и смогла очистить свою землю от оккупантов. Несмотря на некоторые разногласия в странах, США и ЕС, гарантируют, что будут оказывать поддержку украинцам в победный финал.

На какую сумму следует рассчитывать в 2023 году, узнавали журналисты Экономика 24.

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По словам экономиста ICU Виталия Ваврищука, точно предусмотреть сумму пособия от каждой из стран достаточно сложно. Однако ожидается, что общий объем будет достаточен, чтобы профинансировать дефицит бюджета в следующем году. Предполагается, что он составит 38 миллиардов долларов. Если Украина получит хотя бы эту сумму, то печатать деньги не придется.

Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Общие объемы международной финансовой помощи в следующем году могут составить 40 миллиардов долларов США. Это сумма, на которую рассчитывает правительство, чтобы профинансировать запланированные расходы в полном объеме.

Вместе с тем ожидаются меньшие кредиты и гранты от других правительств и международных финансовых организаций.

Помощь от США и ЕС

На сегодняшний день заявлено о помощи Украине на 2023 год объемом 18 миллиардов евро от Евросоюза. Предполагается, что эти средства будут предоставлены посредством долгосрочных кредитов под гарантии отдельных стран ЕС. По словам главы НБУ Андрея Пышного, от США сейчас ожидается 10 миллиардов долларов.

В оборонном бюджете США в поддержку Украины в следующем году заложено по меньшей мере дополнительные 800 миллионов долларов. Однако, по словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, это только дополнительная помощь. Общая военная и финансовая поддержка от США в 2023 году может составить около 37 миллиардов долларов . Именно такую сумму Белый Дом пригласил в Конгрессе.

Блокировка помощи от ЕС Венгрией

После того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о выделении Украине помощи в 2023 году, пророссийское правительство Венгрии заявило, что заблокирует эту инициативу. Во время голосования страна-член ЕС выступила против поправки в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно.

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После этого в Еврокомиссии заявили, что будут работать с государствами-членами, в том числе Венгрией, чтобы обеспечить необходимое единодушие для одобрения пакета помощи. Затем Совет ЕС, несмотря на вето Венгрии, согласовал выделение этой помощи. На следующей неделе это решение должно поддержать Европарламент.

Международный валютный фонд

НБУ достиг прогресса в переговорах с МВФ по поводу заключения новой Мониторинговой программы с привлечением Совета Фонда. Финальное утверждение этой программы будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году. Национальный банк ожидает, что по завершении Мониторинговой программы Украина сможет получить доступ к программе расширенного финансирования.

Напомним, Украина и МВФ договорились о новой мониторинговой программе

Сколько пособий Украина получила в этом году