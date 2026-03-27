Для людей с инвалидностью и не только: кто из украинцев получит 2 тысячи гривен помощи

Люди с инвалидностью I, II и III групп, а также другие уязвимые категории имеют право на ежеквартальную помощь в размере 2 тысячи гривен от благотворительного фонда. Однако с подачей заявки надо поторопиться.

Какую помощь получат люди с инвалидностью?

О том, кто и на какую именно помощь может рассчитывать, говорится в сообщении центра поддержки.

Так, весной 2026 года для лиц с инвалидностью I, II и III групп и для других уязвимых категорий граждан со статусом ВПЛ предусмотрена ежеквартальная выплата в 2 тысячи гривен.

Заметьте! Это финансовая поддержка для уязвимых групп людей, которые зарегистрированы в Волновахском районе, однако фактическим местом их проживания является город Днепр или населенные пункты области на правом берегу реки Днепр.

Известно, что помощь оказывает благотворительная организация "Global Empowerment Mission Ukraine". Подать заявку на помощь нужно до 27 марта 2026 года (дедлайн продлили).

В то же время получить финансирование можно при соответствии следующим условиям:

лицо имеет статус ВПЛ;

есть принадлежность к льготной категории;

человек проживает в городе Днепр или в области на правом берегу от реки Днепр.

Кто еще имеет право на оформление выплаты?

Прописаны также отдельные категории уязвимости, или же льготные категории. Речь идет о:

пенсионерах, лицах пожилого возраста от 60 лет;

лицах с инвалидностью I, II и III групп;

детях с инвалидностью;

многодетных семьях;

одиноких родителей;

опекунов;

семьи погибших;

семьи лиц пропавших без вести;

семьи лиц, находящихся в плену;

лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС;

лиц в сложных жизненных обстоятельствах.

Все люди из перечня могут подавать заявку на помощь. После чего с ними свяжется представитель общины и расскажет о дальнейших действиях для регистрации.

Просим заполнять форму только тем домохозяйствам, которые еще не подали заявление на получение этой помощи – это значительно уменьшит время обработки ответов,

– отметили в сообщении.

Какую еще помощь могут получить украинцы весной 2026 года?

Накануне Кабмин сообщил, что уязвимые категории украинцев получат финансовую поддержку от государства. Это единовременная выплата на 1,5 тысячи гривен, которую осуществят в апреле.

Целью для воплощения инициативы является поддержка людей с низким уровнем дохода, которые нуждаются в финансовой помощи.

Мы сосредотачиваем государственный ресурс прежде всего на тех людях, которые больше всего нуждаются в поддержке. Единовременная доплата в 1 500 гривен – это простой и оперативный механизм помощи, который позволяет быстро охватить миллионы украинцев. Для нас важно, чтобы люди получили эту поддержку автоматически – без дополнительных обращений и сложных процедур,

– объяснил Денис Улютин, министр соцполитики.

Известно, что программа охватит около 13 миллионов человек. Деньги начислят автоматически на привычные каналы получения выплат. То есть средства поступят на банковский счет или на отделение Укрпочты.

