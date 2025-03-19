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19 марта, 19:44
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Кто сможет получить помощь в 40 тысяч гривен в марте

Дарья Подвышенная
Основні тези
  • Жители Сумской области могут подать заявки на финансовую помощь от Красного Креста для запуска или восстановления собственного бизнеса.
  • Приоритет предоставляется уязвимым категориям населения, таким как семьи с детьми, лица с инвалидностью и внутренние переселенцы.

Жители Сумской области имеют возможность подать заявки на финансовую помощь от Общества Украинского Красного Креста. В рамках программы можно получить 40 тысяч гривен.

Детали программы помощи от Красного Креста

В 2025 году Сумская областная организация Красного Креста продолжает оказывать помощь уязвимым слоям населения региона, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сумской областной организации.

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Средства в размере 40 тысяч гривен можно использовать для запуска или восстановления собственного дела. В этом году программа будет реализована в Кролевецкой городской общине Сумской области.

Деньги предоставят домохозяйствам с наибольшими уязвимостями. Приоритет будет предоставлен следующим категориям:

  • семьям, которые занимаются лицами пожилого возраста от 65 лет, нетрудоспособными лицами с инвалидностью первой и второй группы, а также несовершеннолетними сиротами;
  • семьям с двумя и более детьми до 18 лет;
  • трудоспособным пенсионерам и лицам с инвалидностью;
  • безработным, зарегистрированным в Центре занятости;
  • внутренним переселенцам, которые стали собственниками имущества на территории старостата и проживают по новому адресу не менее шести месяцев;
  • одиноким родителям (мать или отец);
  • демобилизованным после 24 февраля 2022 года;
  • семьям с низким финансовым положением.

Как зарегистрироваться на финансовую помощь

Чтобы зарегистрироваться на "Программу поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны", нужно заполнить онлайн-анкету в старостинских округах, с возможным расширением на ближайшие старостаты:

  • Обтовский;
  • Реутинский;
  • Грузчанский.

Сроки подачи документов:

  • Подача анкет – до 5 апреля 2025 года;
  • Подача планов и пакета документов – до 5 мая 2025 года.