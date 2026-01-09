ВПЛ четырех областей предоставляют денежную помощь: кто может получить
- ВПЛ могут получить гранты для переобучения или ведения бизнеса, если проживают в четырех западных областях Украины.
- Гранты размером до 32 400 гривен предусмотрены для помощи ВПЛ на развитие сельскохозяйственного производства, бизнеса и обучение другой специальности.
Денежную помощь могут получить ВПЛ, проживающие в областях запада Украины. Речь идет о грантах на переобучение профессии, ведение бизнеса и производство сельскохозяйственной продукции.
Кто может получить помощь?
Гранты предоставляют для пострадавших в результате войны ВПО, которые в 2025 году не получали аналогичной гуманитарной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на Каритас-Спес Львовской Архидиецезии.
Цель проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" – улучшение экономического положения ВПЛ через производство сельскохозяйственной продукции или переквалификацию на другой вид работы. Участие могут принять ВПЛ, проживающих в следующих областях:
- Львовской;
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской;
- Черновицкой.
Помощь рассчитана на членов домохозяйств ВПЛ, которые пострадали в результате войны и могут это документально подтвердить.
Для получения грантов участники должны подать заявку и заполнить форму предварительной регистрации до конца января.
Что предусматривает помощь ВПЛ?
В рамках проекта предусмотрены несколько вариантов помощи с размером финансирования до 32 400 гривен:
- сельскохозяйственные гранты, которые можно использовать для покупки семян, оборудования, мелкого рогатого скота, удобрений, кормов, а также на садоводство, птицеводство, ягодоводство, ремонтные работы, ветеринарную помощь.
- бизнес-гранты на торговлю, производство, предоставление услуг, ремонт.
- гранты на профессиональное обучение и переквалификацию, которые можно потратить на обучение новой профессии и прохождение курсов продолжительностью до 6 месяцев.
Проект продлится до мая 2026 года, однако подать заявку на участие можно до 31 января. Известно, что количество грантов на денежную помощь ограничено.
На какую государственную помощь могут рассчитывать ВПЛ?
У постановлении Правительства говорится о том, что внутренне перемещенные лица имеют право на помощь от государства продолжительностью на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.
Размер выплаты ВПЛ для детей, взрослых и людей с инвалидностью отличается:
- 3 тысячи гривен помощи платят на детей и людям с инвалидностью;
- 2 тысячи гривен – другим лицам.
После назначения помощи ежемесячные выплаты будут поступать одному из членов семьи.