Помощь для ВПЛ: как будут предоставлять субсидии и средства на аренду жилья в феврале

Ежегодно государство ежегодно выделяет около 40 миллиардов гривен на покрытие субсидий и льгот для граждан. Эта сумма выросла до 42,3 миллиарда гривен на 2025 год.

Помощь ВПЛ в феврале

В частности правительство внедрило ряд важных изменений, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство соцполитики.

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Среди них предусмотрены:

единый подход к определению льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);

предоставление субсидий с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Однако эти изменения никоим образом не коснутся участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Именно для этих категорий лиц порядок предоставления льгот остается без изменений.

В то же время предоставление льгот для тех, кто обратился за помощью с 1 января, будет определяться с этой даты. Но тех, кто получил помощь до 31 декабря 2024 года включительно, новые правила не коснутся.

Важно! Для них обновления вступят в силу после завершения отопительного сезона.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Кроме того, с конца января ввели субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. На нее могут претендовать:

ВПЛ, которые переехали в любой регион, подконтрольный Украине, если их финансово-имущественное положение соответствует требованиям постановления;

семьи, которые арендуют жилье и тратят на это более 20% своих совокупных доходов.

Субсидия на аренду жилья будет начисляться по принципу обычной жилищной субсидии. То есть индивидуально для каждой семьи, учитывая:

на количество членов семьи;

общий доход;

стоимость аренды.

Однако для получения этой субсидии следует заключить договор с владельцем жилья. Государство же будет компенсировать налоги арендодателям. Речь идет о тех налогах, что уплачиваются с доходов от аренды.

Обратите внимание! Компенсация будет включать НДФЛ и военный сбор для владельцев жилья, а для физических лиц-предпринимателей – ставку единого налога.