Помощь для ВПЛ: как будут предоставлять субсидии и средства на аренду жилья в феврале
Ежегодно государство ежегодно выделяет около 40 миллиардов гривен на покрытие субсидий и льгот для граждан. Эта сумма выросла до 42,3 миллиарда гривен на 2025 год.
Помощь ВПЛ в феврале
В частности правительство внедрило ряд важных изменений, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство соцполитики.
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Среди них предусмотрены:
- единый подход к определению льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);
- предоставление субсидий с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
Однако эти изменения никоим образом не коснутся участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Именно для этих категорий лиц порядок предоставления льгот остается без изменений.
В то же время предоставление льгот для тех, кто обратился за помощью с 1 января, будет определяться с этой даты. Но тех, кто получил помощь до 31 декабря 2024 года включительно, новые правила не коснутся.
Важно! Для них обновления вступят в силу после завершения отопительного сезона.
Субсидия на аренду жилья для ВПЛ
Кроме того, с конца января ввели субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. На нее могут претендовать:
- ВПЛ, которые переехали в любой регион, подконтрольный Украине, если их финансово-имущественное положение соответствует требованиям постановления;
- семьи, которые арендуют жилье и тратят на это более 20% своих совокупных доходов.
Субсидия на аренду жилья будет начисляться по принципу обычной жилищной субсидии. То есть индивидуально для каждой семьи, учитывая:
- на количество членов семьи;
- общий доход;
- стоимость аренды.
Однако для получения этой субсидии следует заключить договор с владельцем жилья. Государство же будет компенсировать налоги арендодателям. Речь идет о тех налогах, что уплачиваются с доходов от аренды.
Обратите внимание! Компенсация будет включать НДФЛ и военный сбор для владельцев жилья, а для физических лиц-предпринимателей – ставку единого налога.