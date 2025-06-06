Почему ВПЛ могут потерять помощь от государства в июне 2025 года
- Внутренне перемещенные лица могут потерять государственную помощь в июне 2025 года, если не подтвердят свои данные во время проверок.
- Проверки проводятся на основании расхождений в данных, изменения места жительства или жалоб, и ВПЛ должны быть предупреждены о проверке заранее.
Внутренне перемещенные лица ежемесячно получают выплаты от государства. Однако некоторые из них могут потерять помощь в июне 2025 года, если не подтвердят свои данные.
Зачем проводятся проверки ВПЛ
Национальная социальная сервисная служба в июне 2025 года продолжает проверки мест проживания внутренне перемещенных лиц, которые начались еще в августе 2023 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Ветеран".
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Проверки проводятся для того, чтобы подтвердить данные, которые ВПЛ подали для получения выплат от государства.
Однако органы социальной защиты не могут сами решать, кого из ВПЛ проверять – на это должны быть конкретные основания:
- поступление информации из реестров о расхождениях в данных ВПЛ;
- сообщение об изменении места жительства внутренне перемещенного лица;
- результаты верификации, которые указывают, что человек не соответствует требованиям для начисления выплат;
- жалоба или сообщение от третьих лиц, в частности соседей или сожителей ВПЛ.
Важно! Социальные службы должны оперативно назначить дату проверки места жительства ВПЛ после получения жалобы или информации о несоответствии данных. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с даты назначения.
Как проверяют место жительства ВПЛ
Представители Национальной сервисной службы должны сообщить ВПЛ о предстоящей проверке не менее чем за 2 дня до своего визита и зафиксировать факт сообщения.
- В случае, когда ВПЛ находится в отпуске, поехал к родственникам или по другой причине не может быть дома во время назначенной проверки, он должен сообщить об этом соцслужбу. Тогда проверку могут отложить на две недели.
- Если ВПЛ нет дома на время проверки и она не сообщила органы соцзащиты об этом заранее, представители службы должны составить акт о ее отсутствии. После этого у лица есть 14 дней, чтобы явиться лично в социальную службу и подтвердить свои данные.
ВПЛ, которые игнорируют органы социальной защиты в течение 30 календарных дней с даты назначенной проверки и не проходят идентификацию, теряют государственную помощь со следующего месяца.
Важно! Внутренне перемещенные лица, которые не смогли посетить органы социальной защиты в течение месяца по уважительной причине, например, из-за болезни или служебной командировки, могут восстановить выплаты от государства. Для этого необходимо подтвердить причину отсутствия с помощью соответствующих документов.