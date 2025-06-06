Почему ВПЛ могут потерять помощь от государства в июне 2025 года

Внутренне перемещенные лица ежемесячно получают выплаты от государства. Однако некоторые из них могут потерять помощь в июне 2025 года, если не подтвердят свои данные.

Зачем проводятся проверки ВПЛ

Национальная социальная сервисная служба в июне 2025 года продолжает проверки мест проживания внутренне перемещенных лиц, которые начались еще в августе 2023 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Ветеран".

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Проверки проводятся для того, чтобы подтвердить данные, которые ВПЛ подали для получения выплат от государства.

Однако органы социальной защиты не могут сами решать, кого из ВПЛ проверять – на это должны быть конкретные основания:

поступление информации из реестров о расхождениях в данных ВПЛ;

сообщение об изменении места жительства внутренне перемещенного лица;

результаты верификации, которые указывают, что человек не соответствует требованиям для начисления выплат;

жалоба или сообщение от третьих лиц, в частности соседей или сожителей ВПЛ.

Важно! Социальные службы должны оперативно назначить дату проверки места жительства ВПЛ после получения жалобы или информации о несоответствии данных. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с даты назначения.

Как проверяют место жительства ВПЛ

Представители Национальной сервисной службы должны сообщить ВПЛ о предстоящей проверке не менее чем за 2 дня до своего визита и зафиксировать факт сообщения.

В случае, когда ВПЛ находится в отпуске, поехал к родственникам или по другой причине не может быть дома во время назначенной проверки, он должен сообщить об этом соцслужбу. Тогда проверку могут отложить на две недели.

Если ВПЛ нет дома на время проверки и она не сообщила органы соцзащиты об этом заранее, представители службы должны составить акт о ее отсутствии. После этого у лица есть 14 дней, чтобы явиться лично в социальную службу и подтвердить свои данные.

ВПЛ, которые игнорируют органы социальной защиты в течение 30 календарных дней с даты назначенной проверки и не проходят идентификацию, теряют государственную помощь со следующего месяца.

Важно! Внутренне перемещенные лица, которые не смогли посетить органы социальной защиты в течение месяца по уважительной причине, например, из-за болезни или служебной командировки, могут восстановить выплаты от государства. Для этого необходимо подтвердить причину отсутствия с помощью соответствующих документов.