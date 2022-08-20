Как посчитать будущую пенсию самостоятельно: подробная видео инструкция

В Пенсионном фонде работает сервис "Пенсионный калькулятор". Рассказываем, как с его помощью подсчитать свою будущую пенсию самостоятельно.

В Украине до конца года планируют повысить минимальную пенсию. Вы уже можете рассчитать, какими будут финансовые выплаты от государства для ва, когда пойдете на заслуженный отдых.

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Как рассчитать размер пенсии

Прежде всего следует разобраться, что такое "Пенсионный калькулятор". Как отметили в ПФУ, это электронный сервис. И создан он для того, чтобы спрогнозировать, каков будет размер вашей пенсии в будущем. Для этого используются следующие данные: возраст, стаж и заработок.

Вашему вниманию пошаговая инструкция, которая позволит самостоятельно рассчитать размер пенсии.

Шаг 1. Авторизация. Прежде всего, вам необходимо будет авторизоваться. Для этого следует зайти на сайт ПФУ и открыть вкладку "Портал персональных услуг", затем выбрать вкладку "Пенсионный калькулятор".

Там вас ожидает авторизация. Ее можно осуществить с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП) или Действие. Подпись или BankID.

Шаг 2. Выбрать метод расчета пенсии. В ПФУ отмечают, что по умолчанию стоит вариант "По введенным данным". Если выбрать вариант "С учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста", вы сможете спрогнозировать будущую пенсию.

В ПФУ подчеркивают, что выбор алгоритма чрезвычайно важен. Именно с его помощью вы сможете проверить, имеете ли право на пенсию по достижению определенного возраста.

Шаг 3. Проверьте личные данные. В случае необходимости актуализируйте их. Возможно, необходимо внести коррективы в возраст, пол и т.д.

Шаг 4. Разместите периоды трудовой деятельности. Если вы обнаружили, что определенных мест работы в списке нет, вы можете внести их вручную. Для этого следует нажать кнопку "Добавить период".

А после этого вводите место работы, период, а также размер ежемесячной заработной платы. Чтобы сохранить – нажмите "Добавить", чтобы отменить – "Отмена".

Если необходимо удалить определенный период времени, нажмите на значок "Удалить". Она будет светиться в строке вашей трудовой деятельности.

Шаг 5. Сохраняем и рассчитываем. В дальнейшем вам необходимо нажать кнопку "Сохранить и рассчитать". После этого произойдет расчет пенсии, а также сохранность всех введенных данных. Они будут отображаться при следующем входе в "Пенсионный калькулятор".

Как рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно: смотрите видео

Как только вы произведете расчет, у вас появится сумма прогнозируемой пенсии, а также протокол расчета. Для этого нужно нажать кнопку "Протокол расчета".

Если необходимо удалить данные, вводимые для расчета, выберите кнопку "Очистить и обновить по данным ПФУ". Это позволит восстановить все данные и подтянуть цифры, которые сейчас есть у Пенсионного фонда.