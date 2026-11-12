Цены на электромобили: ЕС и Великобритания готовят отсрочку введения новых пошлин

Европейский авторынок оказался на пороге серьезных изменений, которые могут существенно ударить по кошелькам водителей. Однако власти готовят неожиданный шаг, чтобы защитить местных производителей от агрессивной экспансии конкурентов.

Почему цены на автомобили могли резко взлететь и что пошло не так с европейскими аккумуляторами

Евросоюз и Великобритания ведут активные консультации по отсрочке введения 10-процентной пошлины на электромобили, которая должна была ударить по рынку уже с 1 января. Этот шаг должен спасти европейских автопроизводителей от ценового шока и защитить их от дешевой китайской конкуренции, о чем пишет Financial Times.

Согласно соглашению о Brexit, стороны планировали постепенно повышать требования к локализации производства. Чтобы продавать автомобили без пошлин, компании должны были использовать европейские аккумуляторы, но химическая промышленность ЕС не успела нарастить мощности.

Обратите внимание! Из-за этого большинство производителей до сих пор критически зависят от азиатских компонентов. По оценкам профильной ассоциации Acea, около 82% электромобилей и фургонов, которые планируется продать в 2027 году, подпадали бы под новые налоги, что автоматически сделало бы их дороже для конечного покупателя.

Какие альтернативы предлагают чиновники

Европейская комиссия рассматривает несколько вариантов спасения ситуации, среди которых простая отсрочка на год или двухлетний план взаимозачета. Последний позволит производителям компенсировать экспорт автомобилей с несоответствующими батареями за счет машин, проданных на внутреннем рынке с правильными аккумуляторами.

Против таких мер резко выступает европейская химическая отрасль. Компании уже инвестировали миллионы евро в производство катодных материалов и опасаются, что отсрочка подорвет спрос на их продукцию.

Что известно о предыстории торговых споров

Брюссель и Лондон уже не впервые пытаются сгладить острые углы в этом вопросе, ведь ранее они перенесли жесткие требования к "правилам происхождения" с 2024 на 2027 год. Тогда политики уверяли, что это разовая мера, но реальность рынка заставила их вновь сесть за стол переговоров.

Экономики обеих сторон тесно взаимосвязаны: на долю ЕС приходится 60% британского автомобильного экспорта, тогда как Великобритания является крупнейшим покупателем европейских электромобилей. Как отметил глава британской ассоциации автопроизводителей Майк Гоуз, "Великобритания и ЕС связаны 80 миллиардами евро ежегодной торговли автомобилями и миллионами рабочих мест", поэтому сторонам придется найти прагматичное решение для сохранения отрасли.

Кстати, глобальные энергетические вызовы и геополитические конфликты заставляют страны искать новые движущие силы для выживания. Неожиданным спасением для экономики Великобритании стали новейшие технологии, которые полностью перекраивают рынок.