Ціни на електромобілі: ЄС та Британія готують відстрочку нових мит

Чому ціни на авто могли різко злетіти та що пішло не так із європейськими батареями

Євросоюз та Велика Британія ведуть активні консультації щодо відтермінування 10-відсоткового мита на електромобілі, яке мало вдарити по ринку вже з 1 січня. Цей крок має врятувати європейських автовиробників від цінового шоку та захистити їх від дешевої китайської конкуренції, про що пише Financial Times.

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Згідно з угодою про Brexit, сторони планували поступово підвищувати вимоги до локалізації виробництва. Щоб продавати авто без мит, компанії мали використовувати європейські акумулятори, але хімічна промисловість ЄС не встигла наростити потужності.

Зверніть увагу! Через це більшість виробників досі критично залежать від азійських компонентів. За оцінками профільної асоціації Acea, близько 82% електрокарів та фургонів, які планують продати у 2027 році, підпадали б під нові податки, що автоматично зробило б їх дорожчими для кінцевого покупця.

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Які альтернативи пропонують чиновники

Європейська комісія розглядає кілька варіантів порятунку ситуації, серед яких проста відстрочка на рік або дворічний план взаємозаліку. Останній дозволить виробникам перекривати експорт авто з невідповідними батареями за рахунок машин, проданих на внутрішньому ринку з правильними акумуляторами.

Проти таких поступок жорстко виступає європейська хімічна галузь. Компанії вже інвестували мільйони євро у виробництво катодних матеріалів і бояться, що відстрочка вб'є попит на їхню продукцію.

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Що відомо про передісторію торгових суперечок

Брюссель та Лондон уже не вперше намагаються згладити кути у цьому питанні, адже раніше вони перенесли жорсткі вимоги до "правил походження" з 2024 на 2027 рік. Тоді політики запевняли, що це одноразова акція, але реальність ринку змусила їх знову сісти за стіл переговорів.

Економіки обох сторін міцно пов'язані: на ЄС припадає 60% британського автомобільного експорту, тоді як Британія є найбільшим покупцем європейських електрокарів. Як зазначив керівник британської асоціації автовиробників Майк Гоуз, "Велика Британія та ЄС пов'язані 80 мільярдами євро щорічної торгівлі автомобілями та мільйонами робочих місць", тому сторонам доведеться знайти прагматичне рішення для збереження індустрії.

До речі, глобальні енергетичні виклики та геополітичні конфлікти змушують країни шукати нові драйвери для виживання. Несподіваним рятівником для економіки Великої Британії стали новітні технології, які повністю перекроюють ринок.