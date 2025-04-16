В Белом доме объяснили, что на самом деле стоит за 245% пошлиной на китайские товары

В Белом доме заявили, что пошлина 245% касается только отдельных китайских товаров. Там отметили, что это не новый широкомасштабный тариф США против Китая.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что нужно знать о 245% пошлинах США против Китая

В Белом доме объяснили, что только отдельные китайские товары, в частности электромобили и шприцы, подпадают под пошлину в 245%.

Также отмечается, что к уже имеющимся тарифам на определенные товары из Китая будет добавлена 145-процентная пошлина.

В Белом доме напомнили, что введение тарифов на китайские товары было инициировано американским лидером Дональдом Трампом во время его первого срока, а Джо Байден, став президентом, увеличил некоторые из них.

В частности, Байден ввел 100-процентный тариф на электромобили, и вместе с новыми 145-процентными тарифами, установленными Трампом, их общая сумма достигает 245%.

К слову, Трамп утверждает, что введенные им пошлины якобы уже положительно влияют на экономику США. Он также отмечает, что стоимость продуктов снижается.