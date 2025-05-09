Финляндия предлагает ввести пошлины на весь импорт из России

Финляндия предложила ввести тарифы на все импортные товары из России в Европейский Союз. Речь идет о параллельном механизме к действующим санкциям в рамках последних усилий усилить давление на Москву из-за войны в Украине.

Финляндия предлагает ввести пошлины на российский импорт

В частности Европейская комиссия "имеет полный мандат на это", пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Согласно ее словам, этот шаг не потребует единодушия всех государств-членов.

Если в будущем некоторые санкции потеряют эффективность или произойдет что-то другое, мы все равно будем иметь этот тариф,

– сказала Валтонен.

Как появилось подобное предложение? Предложение появилось на фоне потенциального нового противостояния ЕС с Венгрией относительно продления действия тарифов. Среди этих мер – замораживание почти 200 миллиардов евро (227 миллиардов долларов) активов Центрального банка России, а также санкционные списки сотен лиц, судов и компаний, которые помогали Москве в войне.

Обратите внимание! Санкции ЕС должны пересматриваться и утверждаться каждые шесть месяцев при поддержке всех 27 государств-членов. Однако Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на эти меры, но в конце концов отступала после получения определенных уступок, часто не связанных с предметом санкций.