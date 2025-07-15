Бурбон и самолеты Boeing оказались в списке пошлин ЕС для США

После угроз Трампа ввести 30% пошлины, Евросоюз ударил в ответ. Тарифы могут наложить, в частности, на самолеты Boeing, бурбон, автомобили и медицинские изделия.

Тарифы от ЕС

Европейская комиссия нацеливается на импорт из США на сумму 84 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Президент США Дональд Трамп угрожает ввести 30% тариф на импорт из ЕС с 1 августа, уровень которого европейские чиновники считают неприемлемым. Поэтому в ответ подготовили список американских товаров, на которые могут наложить тариф.

Перечень, направлен странам-членам ЕС, был составлен до решения Трампа об усилении давления на ЕС и является ответом на пошлины США на автомобили и автозапчасти, а также на 10-процентную базовую пошлину.

В список, кроме самолетов Boeing, бурбона и автомобилей, входят также:

химические вещества;

медицинские изделия;

электротехническое и прецизионное оборудование;

сельскохозяйственная продукция;

продукты питания – широкий ассортимент фруктов и овощей;

вино, пиво и спиртные напитки.

Общая сумма достигает 6,35 миллиардов евро. Министры стран выразили беспрецедентную решимость защитить европейские предприятия с помощью европейских контрмер, если переговоры с Вашингтоном не приведут к соглашению.

Какова позиция стран по пошлинам Трампа?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если президент США Дональд Трамп введет 30-процентные тарифы, это станет "сокрушительным ударом" по экономике Германии. В таком случае правительство будет вынуждено отложить часть своих экономических мер.

Франция выразила "очень решительное неодобрение" объявления о 30% тарифах, заявил президент Эммануэль Макрон, добавив, что Брюссель должен принять контрмеры.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ЕС должен использовать свою коллективную силу единого рынка для достижения "справедливого соглашения".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сказала, что она все еще доверяет "доброй воле всех игроков" для достижения соглашения. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что в случае провала торговых переговоров с США и начала действия тарифов Трампа в размере 30% ЕС применит тарифы к американскому импорту на сумму от 21 миллиарда евро.

Зато Венгрия, как и ожидалось, раскритиковала Европейскую комиссию за то, что она еще не достигла соглашения.