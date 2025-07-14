Как ЕС ответит на тарифы Трампа?

Брюссель неоднократно откладывал ответные меры в надежде достичь переговорного решения, но теперь лидеры призывают к жестким контрмерам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Объявление Дональда Трампа о 30% тарифах на товары из ЕС вызвало возмущение. Тарифы, которые являются значительным скачком по сравнению с базовой пошлиной в размере 10%, должны вступить в силу с 1 августа. Хотя ЕС ранее отмечал, что может быть готов принять условия, подобные тем, что были достигнуты Великобританией в мае, нынешнее соглашение заставило заинтересованные стороны пересмотреть свою позицию.

Послы ЕС проведут экстренную встречу, чтобы обсудить ответ. Однако реакции части стран уже призывают к единству.

Письмо Трампа является "дерзкой пощечиной", – заявил социалист-депутат Европарламента Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента, добавив, что ЕС вел интенсивные переговоры "более трех недель",

– сообщают в издании.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович резко высказался об анонсированных тарифах, заявив, что они фактически делают невозможным торговлю между ЕС и США. В ЕС подготовили свои контрмеры в отношении США, однако решили их не применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

Какова позиция стран по пошлинам Трампа?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если президент США Дональд Трамп введет 30-процентные тарифы, это станет "сокрушительным ударом" по экономике Германии. В таком случае правительство будет вынуждено отложить часть своих экономических мер.

Франция выразила "очень решительное неодобрение" объявления о 30% тарифах, заявил президент Эммануэль Макрон, добавив, что Брюссель должен принять контрмеры.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ЕС должен использовать свою коллективную силу единого рынка для достижения "справедливого соглашения".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сказала, что она все еще доверяет "доброй воле всех игроков" для достижения соглашения. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что в случае провала торговых переговоров с США и начала действия тарифов Трампа в размере 30% ЕС применит тарифы к американскому импорту на сумму от 21 миллиарда евро.

Зато Венгрия, как и ожидалось, раскритиковала Европейскую комиссию за то, что она еще не достигла соглашения.

Как из-за тарифов Трампа пострадает промышленность?

Немецкая промышленность, на которую приходится наибольшая доля экспорта ЕС в США, отреагировала на новые тарифы.

Заявление президента Трампа – это сигнал тревоги для промышленности по обе стороны Атлантики,

– говорится в заявлении Федерации немецкой промышленности.

Федерация призвала Берлин, Европейскую комиссию и администрацию США "очень быстро найти решение и избежать эскалации". Согласно правительственным данным, постоянные тарифные угрозы уже привели к снижению немецкого экспорта в США до самого низкого уровня с марта 2022 года.

Сектор пищевых продуктов и напитков ЕС также будет одним из наиболее пострадавших от 30% тарифа. Итальянская винная ассоциация UIV заявила в субботу, что письмо Трампа вписало "мрачную страницу в отношения между двумя историческими союзниками".

США является крупнейшим экспортным рынком для вин ЕС, на который приходится 27% стоимости экспорта и 21% объема. Если 30% пошлина на вино будет введена, оно будет означать эмбарго на 80% экспорта итальянского вина, заявила группа.