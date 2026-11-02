Индия и Великобритания едва не поссорились из-за торговых пошлин
Крупное торговое соглашение между Индией и Великобританией оказалось под угрозой из-за нового расследования. Однако Нью-Дели в конечном итоге пошел на уступки и пообещал снизить пошлины.
Что стало причиной спора
В центре обсуждений двух государств оказался вопрос о снижении пошлин на шотландский виски, сообщает Reuters.
Речь идет о договоренности, предусматривающей сокращение пошлины на виски со 150% до 75%.
Спор вокруг применения скидки вызвал беспокойство в алкогольной отрасли объемом 65 миллиардов долларов, в частности у больших производителей:
- Pernod Ricard;
- Diageo и других.
Почему возник конфликт по поводу пошлин
Проблемы возникли после того, как в последние недели Нью-Дели неожиданно начал расследование в отношении больших корпораций. Власти пытались доказать, что импорт шотландского виски наливом не подпадает под обещанное снижение таможенных ставок со 150% до 75%.
Фактически это расследование поставило под сомнение возможность воспользоваться двукратным снижением пошлин для производителей и стало первым серьезным испытанием для торгового соглашения между странами.
Однако 2 ноября индийские власти в ходе закрытой встречи с представителями алкогольной отрасли дали понять, что готовы пойти на уступки.
Мы потенциально движемся к урегулированию ситуации. Импорт шотландского виски наливом действительно входит в перечень уступок в рамках торгового соглашения,
– отметил один из источников, осведомленный о ходе переговоров.
В то же время Министерство торговли Индии пока воздерживается от официальных публичных комментариев.
Напомним, что торговое соглашение между Индией и Великобританией вступило в силу 15 июля 2026 года. Оно предусматривает масштабное снижение пошлин, расширение доступа компаний к рынкам обеих стран и упрощение торговли. По оценкам британского правительства, соглашение может увеличить годовой объем двусторонней торговли на 25,5 миллиарда фунтов стерлингов в долгосрочной перспективе.