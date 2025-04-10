"Цинизм высшего сорта": будет ли Украина вводить пошлины против США

Украина не планирует введение пошлин против США. В частности, из-за того, что эти тарифы могут ухудшить украинско-американские отношения. В свою очередь США, утвердили пошлины на товары из Украины.

Как на Украину повлияют тарифы США

Тарифы США против Украины составят 10%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Бесспорно именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США. Даже не уверен, что на это надо отвечать зеркально. Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиардов долларов – экономический цинизм высшего сорта.

Как отмечает Гетманцев, товарный экспорт Украины в США в 2024 году достиг 0,9 миллиарда долларов. Это лишь 2% от общего показателя в прошлом году.

Однако в этом вопросе есть другая сторона. Ведь пошлины могут ударить по экономике ЕС,

Глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. Итак, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам,

– говорит нардеп.

Напомним! Трамп ввел Тарифы не только против ЕС, а еще и обложил пошлинами страны, что являются лишь кандидатами на вступление в Евросоюз.

Как Украина планирует решать вопрос с пошлинами США

Чиновник Тарас Качка говорит, что Украина готова к переговорам с США, относительно отмены пошлин на американские товары, если это повлияет на тарифы, которые введены против Украины.

Заметьте! По состоянию на сейчас, Украина импортирует из США продукции на 3 – 4 миллиарда долларов. Речь идет именно о годовом объеме импорта.

Тарас Качка Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при первой возможности будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть.

Замминистра говорит, что обострение отношений с США может возникнуть именно из-за введения Украиной ответных тарифов.

Мы все знаем, насколько у нас деликатный диалог с США по другим трекам. Наш интерес – отменить пошлины, а не делать определенную эскалацию,

– говорит Качка.

Обратите внимание! Сейчас в Украине действуют минимальные пошлины на американские товары. Поэтому, как говорит Качка, отказ от них будет неощутимым.