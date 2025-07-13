Ответ на пошлины Трампа: ЕС объединяется со странами Азии и Америки

Известно, что Дональд Трамп продолжает угрожать Европе введением новых пошлин на европейские товары. Речь идет о 30% пошлины. Однако в ЕС ищут противодействие, а именно переговоры с партнерами для совместной координации в этом вопросе.

Что готовят в ЕС по противодействию новым пошлинам Трампа?

ЕС будет усиливать дипломатические и торговые связи с Канадой, Японией и другими странами, которые пострадали в результате новых угроз Трампа по пошлинам, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Поэтому по словам главы отдела конкуренции ЕС Тереса Рибера, Брюссель намерен расширить торговые соглашения с Индией и странами азиатско-тихоокеанского региона.

Например, с Индией переговоры могут завершиться до конца этого года.

Напоминаем! Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о продлении действий замороженных контрмер против США до 1 августа, что даст шанс на переговорный процесс. Зато сейчас идет также подготовка к возможной новой волне ответных шагов против мер США.

Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отмечает ускоренной подготовке надежного пакета контрмер, если соглашение не будет достигнуто до 1 августа.

А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 30% тариф от США станет ударом "в сердце" для немецкого экспорта. Он заявил на важности единства в ЕС и диалога с США.

Какие риски могут всколыхнуть Европу в результате американских пошлин?

По данным аналитиков из Goldman Sachs, введение США 30% пошлин приведет к снижению ВВП еврозоны на 1,2% до конца 2026 года. Но в отчете говорится и о том, что это может быть просто тактический ход в переговорах.