Ответ на пошлины Трампа: ЕС объединяется со странами Азии и Америки
- ЕС планирует усилить торговые связи с Канадой, Японией и странами Азии из-за новых пошлин Трампа.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о продлении замороженных контрмер против США.
Известно, что Дональд Трамп продолжает угрожать Европе введением новых пошлин на европейские товары. Речь идет о 30% пошлины. Однако в ЕС ищут противодействие, а именно переговоры с партнерами для совместной координации в этом вопросе.
Что готовят в ЕС по противодействию новым пошлинам Трампа?
ЕС будет усиливать дипломатические и торговые связи с Канадой, Японией и другими странами, которые пострадали в результате новых угроз Трампа по пошлинам, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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- Поэтому по словам главы отдела конкуренции ЕС Тереса Рибера, Брюссель намерен расширить торговые соглашения с Индией и странами азиатско-тихоокеанского региона.
- Например, с Индией переговоры могут завершиться до конца этого года.
Напоминаем! Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о продлении действий замороженных контрмер против США до 1 августа, что даст шанс на переговорный процесс. Зато сейчас идет также подготовка к возможной новой волне ответных шагов против мер США.
Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отмечает ускоренной подготовке надежного пакета контрмер, если соглашение не будет достигнуто до 1 августа.
А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 30% тариф от США станет ударом "в сердце" для немецкого экспорта. Он заявил на важности единства в ЕС и диалога с США.
Какие риски могут всколыхнуть Европу в результате американских пошлин?
По данным аналитиков из Goldman Sachs, введение США 30% пошлин приведет к снижению ВВП еврозоны на 1,2% до конца 2026 года. Но в отчете говорится и о том, что это может быть просто тактический ход в переговорах.
- Сейчас США предлагают 10% общий тариф, однако не для авиации и медицины.
- Зато ЕС стремится снизить пошлины на сельхозпродукцию и алкоголь.
- Кроме того, остаются текущие и потенциальные секторальные меры Трампа в 25 – 50% и они пока не сняты.