Трамп угрожает Китаю ввести дополнительные 50% пошлины

Дональд Трамп пригрозил Китаю ужесточением пошлин на 50%, если Пекин не отменит пошлины на американские товары. Президент США также заявил, что может прекратить все переговоры с Китаем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

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Трамп пригрозил усилением пошлин для Китая

В ответ на новые пошлины США, Пекин также ввел 34% тарифы на товары из США. Трамп резко отреагировал на это и пригрозил Пекину новыми пошлинами. Американский президент напомнил, что Пекин проигнорировал предупреждение, что любая страна, которая "будет мстить – немедленно столкнется с новыми и значительно более высокими тарифами".

Если Китай не снимет увеличение тарифов на 34% сверх своих уже долгосрочных торговых злоупотреблений до завтра, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на Китай в размере 50%, которые вступят в силу 9 апреля,

– пригрозил Трамп.

Поэтому, если эти дополнительные тарифы будут введены, то пошлина для Китая от США будет достигать 104%.

Более того, Трамп пригрозил прекратить все переговоры с Китаем, а любые встречи станут невозможными.

Ранее в Министерстве торговли Китая заявили, что США игнорируют баланс интересов, который двум странам удалось достичь во время многосторонних торговых переговоров в течение многих лет. Там добавили, что решительно выступают против этого и будут защищать права и интересы своей страны. Тогда же Пекин призвал снизить пошлины, а если этого не произойдет – принять контрмеры.