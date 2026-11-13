Угрозы Трампа не помешают: Бессент ожидает торговых соглашений с двумя странами

Вашингтон продолжает переговоры с двумя ближайшими торговыми партнерами, несмотря на угрозы введения новых пошлин со стороны президента Дональда Трампа. В Минфине считают, что сторонам все же удастся договориться.

Что говорят в Вашингтоне

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут заключить торговые соглашения как с Канадой, так и с Мексикой, пишет Reuters.

Он выразил оптимизм в отношении переговоров, однако не раскрыл, что именно обсуждают стороны и когда их могут завершить.

Я оптимистично настроен в отношении того, что мы сможем заключить торговые соглашения с Канадой и Мексикой,

– подчеркнул Бессент в интервью CNBC.

При этом глава Минфина не стал комментировать последние ультиматумы главы Белого дома и не пояснил, могут ли они повлиять на ход торговых переговоров.

Почему торговые соглашения до сих пор не согласованы

Переговоры с Канадой и Мексикой продолжаются на фоне неопределенности относительно будущего торгового соглашения между тремя странами – США, Мексикой и Канадой.

В июле Трамп решил не продлевать действие предыдущего трехстороннего соглашения, однако консультации между сторонами не прекратились.

Одним из главных источников напряженности в отношениях с соседями остается тарифная политика Трампа. Президент уже неоднократно использовал угрозы введением пошлин в качестве инструмента давления во время переговоров.

Напомним, буквально вчера, 12 ноября, Дональд Трамп пригрозил " удвоить пошлины на товары из Мексики ", если страна не остановит колонну мигрантов, направляющуюся в США. В то же время переговоры с Канадой также остаются непростыми: премьер-министр Марк Карни ранее заявлял об определенном прогрессе, но подчеркивал, что окончательной договоренности пока нет.