Погрози Трампа не завадять: Бессент очікує торгових угод з двома країнами

Що говорять Вашингтоні

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США можуть укласти торгівельні угоди як із Канадою, так і з Мексикою, пише Reuters.

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Він висловив оптимізм щодо переговорів, однак не розкрив, які саме домовленості обговорюють сторони та коли їх можуть завершити.

Я оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо укласти торговельні угоди з Канадою та Мексикою– наголосив Бессент в інтерв’ю CNBC.

При цьому очільник Мінфіну не став коментувати останні ультиматуми глави Білого дому та не пояснив, чи можуть вони вплинути на перебіг торгівельних переговорів.

Чому торговельні угодиі досі не узгодили

Переговори з Канадою та Мексикою тривають на тлі невизначеності щодо майбутнього торгівельної угоди між трьома країнами – США, Мексикою та Канадою.

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У липні Трамп вирішив не продовжувати дію попереднього тристороннього пакту, однак консультації між сторонами не припинилися.

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Одним із головних джерел напруження у відносинах із сусідами залишається тарифна політика Трампа. Президент вже неодноразово використовував погрози митами як інструмент тиску під час переговорів.

Нагадаємо, лише вчора, 12 листопада, Дональд Трамп пригрозив подвоїти мита на товари з Мексики, якщо країна не зупинить колону мігрантів, яка прямує до США. Водночас переговори з Канадою також залишаються непростими: прем’єр-міністр Марк Карні раніше заявляв про певний прогрес, але наголошував, що остаточної домовленості ще немає.