Трамп знову взявся за мита: тепер поставив ультиматум Мексиці

Який ультиматум Трамп висунув Мексиці

Глава Білого дому пригрозив негайно подвоїти мита на мексиканські товари, якщо Мехіко не зупинить рух караванів мігрантів до американського кордону, пише Bloomberg.

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Трамп заявив, що великі групи мігрантів нібито формуються, рухаються через територію Мексики та прямують до США, а серед них нібито є люди з країн, які не хочуть їх приймати.

МЕКСИКА МАЄ ЗУПИНИТИ ЇХ, НЕГАЙНО, і якщо вона цього не зробить, мита на мексиканські товари БУДУТЬ НЕГАЙНО ПОДВОЄНІ– написав він 12 листопада у соцмережі Truth Social.

Президент також заявив, що про ситуацію поінформовані мексиканська влада, губернатор Техасу, Прикордонна служба США та Імміграційна та митна поліція (ICE).

При цьому Трамп наголосив, що "жодної поблажливості не буде", але не назвав термінів, упродовж яких Мексика має виконати його вимогу.

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Тож поки невідомо, чи справді Вашингтон запровадить нові тарифи.

Чому нова погроза може стати проблемою

Економічні наслідки політичних погроз не забарилися, вдаривши по фінансових ринках. Одразу після заяви Трампа долар піднявся до 18,6805 мексиканського песо, а мексиканська валюта опустилася до найнижчих значень під час торгівельної сесії.

Водночас торгівельна політика США вже передбачає жорсткі обмеження для сусідів у рамках угоди USMCA:

товари, що не відповідають вимогам, обкладаються додатковим митом у 10%;

для сталі, алюмінію та міді діють мита у 50%;

а для автомобілів і автозапчастин – у 25%, хоча для окремої продукції передбачені винятки.

Експерти також сумніваються, чи має президент достатньо юридичних повноважень для такого кроку, адже на початку року Верховний суд США значно обмежив його права для одноосібного запровадження тарифів.

Нагадаємо, Трамп вже використовував митні погрози проти Мексики та Канади, намагаючись домогтися поступок від торгівельних партнерів. У коментарі 24 Каналу політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов пояснив, чому президент США висував цим країнам вимоги.