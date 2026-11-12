Трамп вновь заговорил о пошлинах: теперь он поставил ультиматум Мексике

Какой ультиматум Трамп выдвинул Мексике

Глава Белого дома пригрозил немедленно удвоить пошлины на мексиканские товары, если Мехико не остановит движение караванов мигрантов к американской границе, пишет Bloomberg.

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Трамп заявил, что якобы формируются большие группы мигрантов, которые движутся через территорию Мексики и направляются в США, а среди них якобы есть люди из стран, которые не хотят их принимать.

МЕКСИКА ДОЛЖНА ОСТАНОВИТЬ ИХ, НЕМЕДЛЕННО, и если она этого не сделает, пошлины на мексиканские товары БУДУТ НЕМЕДЛЕННО УДВОЕНЫ– написал он 12 ноября в социальной сети Truth Social.

Президент также заявил, что о ситуации проинформированы мексиканские власти, губернатор Техаса, Пограничная служба США и Иммиграционная и таможенная полиция (ICE).

При этом Трамп подчеркнул, что "никакой поблажки не будет", но не назвал сроки, в течение которых Мексика должна выполнить его требование.

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Поэтому пока неизвестно, действительно ли Вашингтон введет новые тарифы.

Почему новая угроза может стать проблемой

Экономические последствия политических угроз не заставили себя ждать, ударив по финансовым рынкам. Сразу после заявления Трампа доллар поднялся до 18,6805 мексиканского песо, а мексиканская валюта опустилась до самых низких значений в ходе торговой сессии.

В то же время торговая политика США уже предусматривает жесткие ограничения для соседей в рамках соглашения USMCA:

товары, не соответствующие требованиям, облагаются дополнительной пошлиной в размере 10%;

для стали, алюминия и меди действуют пошлины в размере 50%;

а для автомобилей и автозапчастей – в размере 25%, хотя для отдельной продукции предусмотрены исключения.

Эксперты также сомневаются, обладает ли президент достаточными юридическими полномочиями для такого шага, ведь в начале года Верховный суд США значительно ограничил его права на единоличное введение тарифов.

Напомним, Трамп уже прибегал к таможенным угрозам против Мексики и Канады, пытаясь добиться уступок от торговых партнеров. В комментарии 24 Каналу политолог, эксперт по международным отношениям Максим Несвитайлов объяснил, почему президент США выдвигал этим странам требования.