"Бессмысленные цифры": в FT объяснили, что Трамп выдал за "несправедливые пошлины" против США

Администрация президента США Дональда Трампа вводила торговые пошлины, основываясь не на реальных ограничениях других стран, а на расчетах, основанных на торговом дисбалансе. Список, который демонстрировал Трамп не имеет ничего общего с реальностью.

Белый дом объяснял новые пошлины как ответ на "несправедливые ограничения", примененные в отношении США в других странах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как Трамп обманул американцев

Во время объявления тарифов Трамп демонстрировал таблицу, которая содержала два показателя:

Размер таможенной ставки, которую страна якобы использует против США.

Ставка со скидкой, которую США применяют в ответ.

Однако, по словам экономиста Пола Кругмана, эти расчеты не опирались на реальные тарифы, а были основаны на сомнительной методологии.

Журналисты Financial Times вручную провели расчеты по первым 24 странам в списке Трампа и обнаружили, что объявленные "несправедливые тарифы" против США являются "бессмысленными".

В администрации Трампа просто делили дефицит торговли товарами США с любой страной на общее количество товаров, импортируемых из этой страны и полученный процент называли "несправедливой пошлиной".

В качестве примера приводится Бангладеш. В 2024 году США импортировали оттуда товаров на 8,4 миллиарда долларов, а дефицит торгового баланса составлял 6,2 миллиарда долларов. Поделив 6,2 на 8,4, в Белом доме получили 74% и заявили, что это "таможенные сборы" Бангладеш против США, "включая валютные манипуляции и торговые барьеры".

В Financial Times подтвердили, что аналогичная методология была использована для всех 24 первых пунктов, что они проверили.