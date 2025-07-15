Пошлины Трампа бьют по экспорту: тысячи автомобилей застряли в порту ЕС

В порту Антверпен-Брюгге накопились тысячи автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для экспорта в США. Все они застряли из-за таможенной политики Дональда Трампа.

Как пошлины Трампа бьют по экспорту техники?

По данным порта, экспорт новых легковых авто и микроавтобусов в США за первые 6 месяцев 2025 года снизился на 15,9% по сравнению с прошлогодними показателями за этот же период, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Отгрузка из порта грузовиков и так называемой "крупногабаритной техники", в которую входят тракторы, строительные машины, упала на 31,5%.

Резкое падение экспорта началось в мае, через месяц после объявления президентом США новых пошлин на экспорт в США.

Порт Антверпен-Брюгге превратился в гигантскую автостоянку с тысячами автомобилей, фургонов, грузовиков и тракторов, которые простаивают, поскольку производители пытаются предотвратить худший из тарифов Дональда Трампа,

– пишет издание.

Стоит знать! Порт Антверпен-Брюгге является одним из крупнейших автомобильных транспортных хабов в мире. В 2024 году через него отправили более 3 миллионов различных автомобилей.

Какие прогнозы по экспорту?

В порту Антверпен-Брюгге не назвали точное количество автомобилей, ожидающих отправки, но речь идет о тысячах единиц. Парковочных мест для автомобилей и контейнеров уже не хватает.

Порты по всей Европе уже пережили испытания из-за Brexit, пандемии коронавируса, а также пробки в 2024 году, вызванные дефицитом контейнеров. Однако по сравнению с Brexit, влияние новых тарифов - это больше как мгновенный шок,

– объяснил представитель порта Джастин Эткин.

Однако прогнозы на вторую половину года остаются неопределенными.

Многое будет зависеть от того, удастся ли ЕС и США заключить торговое соглашение до 1 августа.

Ранее европейские автопроизводители надеялись, что соглашение подпишут еще на прошлой неделе.

Важно! До введения новых тарифов Трампа автопроизводители ЕС платили 2,5% пошлины на экспорт. Однако с апреля их облагают дополнительной пошлиной в 25%, что добавляет десятки тысяч долларов к стоимости семейного автомобиля в США.