Как пошлины Трампа повлияли на рынок ЕС: такого не ожидал никто

Пошлины Трампа положительно повлияли на рынок ЕС. Происходит заключение новых соглашений между европейскими странами о свободной торговле.

Как торговая война Трампа повлияла на ЕС

Бельгия, Франция и Австрия ранее занимали протекционистскую позицию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Сейчас же указанные страны воспринимают торговые соглашения как геополитическую необходимость. В то же время Брюссель указывает на то, что зарубежные партнеры также проявляют огромную заинтересованность в сотрудничестве.

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Например, в течение последних нескольких месяцев Брюссель завершал многолетние переговоры с южноамериканским торгово-экономическим союзом Меркосур. Также продолжались обсуждения с Мексикой и Швейцарией. Сейчас происходят переговоры с Малайзией, Индией и ОАЭ.



Каково сейчас состояние переговоров ЕС с третьими странами / Фото Politico

Обратите внимание! Сейчас ЕС опасается наплыва китайских товаров, что может возникнуть после пошлин Трампа. ВТО прогнозирует сокращение мировой торговли на 0,2% в 2025 году. Однако падение может быть и больше – 1,5%, если Трамп вернет зеркальные пошлины.