Защита бизнеса, работников и потребителей: ЕС готовит ответ на автомобильные пошлины США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трампа объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт всех авто. В то же время Евросоюз намерен принять ответные меры.

Европа готовит ответ на пошлины США

Это делается для защиты Европейского Союза, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Я глубоко сожалею из-за решения США ввести пошлины на европейский автомобильный экспорт,

– говорится в заявлении руководительницы Еврокомиссии.

Согласно ее словам, автомобильная промышленность является двигателем инноваций, конкурентоспособности и высококачественных рабочих мест, благодаря глубоко интегрированным цепям поставок по обе стороны Атлантики. Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что пошлины – это налоги, что являются плохими для бизнеса и еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском Союзе.

Мы теперь будем оценивать это объявление вместе с другими мерами, которые США рассматривают в ближайшие дни,

– заявила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС продолжит искать согласованные решения, одновременно защищая свои экономические интересы.

Заметьте! Евросоюз планирует совместно защищать своих работников, бизнес и потребителей по всему Альянсу.