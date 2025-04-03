В США объяснили, почему не вводили пошлины для России и Беларуси
- США не ввели пошлины на российские и белорусские товары из-за действующих санкций, которые сводят торговлю с этими странами к минимуму.
- В 2024 году экспорт американских товаров в Россию составил 526,1 миллиона долларов, а импорт из России – 3 миллиарда долларов, что свидетельствует о значительном уменьшении объемов торговли.
Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, почему США не ввели пошлины на российские и белорусские товары. По его словам, все связано с санкциями.
Почему пошлины Трампа не ввели для России
Торговля с этими странами фактически сведена к минимуму из-за действующих санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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С Россией и Беларусью мы не торгуем. Они под санкциями,
– заявил Скотт Бессент.
В 2024 году США все же имели определенный объем торговли с Россией. По официальным данным, общий объем составил около 3,5 миллиарда долларов.
В частности, экспорт американских товаров в Россию в 2024 году составил 526,1 миллиона долларов – на 12,3% меньше, чем в 2023-м. Импорт из России достиг 3 миллиарда долларов, что на 34,2% меньше, чем в позапрошлом году.
Трамп обещает "золотой век" Америки
Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращает страну к "золотому веку" и объявил о введении 10% пошлины на весь импорт из-за рубежа.
Кроме того, США планируют ввести дополнительные пошлины для около 60 стран, которые, по оценке его администрации, имеют "несправедливые торговые отношения" с Вашингтоном.
Заметьте! Впрочем, рынки отреагировали резко негативно: фондовый рынок США получил серьезный удар – потери превысили 2 триллиона долларов.