США официально ввели дополнительные 104% тарифы против Китая

В Белом доме во вторник, 8 апреля, заявили, что дополнительные тарифы против Китая в 104% вступили в силу. Это произошло поскольку страна не отменила свои ответные меры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Fox News в Белом доме Эдварда Лоуренса и Джеки Генрих в соцсети Х.

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104% пошлины против Китая вступили в силу

Репортер Эдвард Лоуренс сообщил об этом, сославшись на слова пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт.

Отмечается, что тарифы вступили в силу, потому что Китай не отменил свои ответные меры. То есть со среды, 9 апреля, Пекин будет облагаться 104% пошлиной.

Как известно, после объявления Трампом тарифов против Китая в размере 34% в дополнение к существующим 20%, Пекин ввел пошлины против американского импорта. Белый дом пригрозил дополнительными тарифами в 50%, если Китай не отменит решение, и сдержал обещание.

Напомним, что Европейский Союз планирует определить ответ на пошлины США. Речь идет именно о тарифах на сталь и алюминий.