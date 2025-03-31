Не могли договориться с 2012 года: пошлины Трампа подружили три азиатские страны
- Китай, Япония и Южная Корея провели диалог, чтобы противодействовать пошлинам, введенным Трампом.
- С начала их переговоров в 2012 году не было значительного прогресса, но пошлины США дали новый толчок.
Три азиатские страны придумали, как ответить Америке на пошлины, которые вводит Трамп. Китай, Япония и Южная Корея являются основными торговыми партнерами США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Как в Азии отвечают на пошлины Трампа
30 марта состоялся первый за пять лет экономический диалог между Китаем, Японией и Южной Кореей. Все эти страны стремятся защитить себя от пошлин Трампа, которые вступают в силу 2 апреля.
Три министра торговли стран договорились "тесно сотрудничать для проведения всеобъемлющих переговоров на высоком уровне" по соглашению о свободной торговле между Южной Кореей, Японией и Китаем с целью содействия "региональной и глобальной торговле",
– цитирует Reuters их решение.
Интересно, что с момента начала переговоров в 2012 году эти страны не достигли существенного прогресса по трехстороннему соглашению о свободной торговле. Теперь же пошлины Трампа дали новый толчок их развитию.
Страны усилят реализацию Регионального всестороннего экономического партнерства RCEP и будут вести переговоры о зоне свободной торговли между Кореей, Китаем и Японией.
В Европе также думают, что делать с этим решением Трампа. Например, рынок ЕС могут закрыть для американских товаров. А словацкие производители автомобилей предложат свое решение Еврокомиссии.