Не могли договориться с 2012 года: пошлины Трампа подружили три азиатские страны

Три азиатские страны придумали, как ответить Америке на пошлины, которые вводит Трамп. Китай, Япония и Южная Корея являются основными торговыми партнерами США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как в Азии отвечают на пошлины Трампа

30 марта состоялся первый за пять лет экономический диалог между Китаем, Японией и Южной Кореей. Все эти страны стремятся защитить себя от пошлин Трампа, которые вступают в силу 2 апреля.

Три министра торговли стран договорились "тесно сотрудничать для проведения всеобъемлющих переговоров на высоком уровне" по соглашению о свободной торговле между Южной Кореей, Японией и Китаем с целью содействия "региональной и глобальной торговле",

– цитирует Reuters их решение.

Интересно, что с момента начала переговоров в 2012 году эти страны не достигли существенного прогресса по трехстороннему соглашению о свободной торговле. Теперь же пошлины Трампа дали новый толчок их развитию.

Страны усилят реализацию Регионального всестороннего экономического партнерства RCEP и будут вести переговоры о зоне свободной торговли между Кореей, Китаем и Японией.

В Европе также думают, что делать с этим решением Трампа. Например, рынок ЕС могут закрыть для американских товаров. А словацкие производители автомобилей предложат свое решение Еврокомиссии.