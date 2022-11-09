Россия сможет обходить нефтяное эмбарго, но это повлияет на ее доход, – эксперт

В связи с набирающими силу санкциями на импорт российской морской нефти доходы страны-агрессора могут значительно сократиться. Впрочем, Россия может попытаться обойти санкции, попытавшись скрыть прохождение своей нефти при поставках.

Как Россия может попытаться обойти санкции

Для того чтобы скрыть источник происхождения нефти, Россия может перепродавать ее через третьи компании – рассказал 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук.

Россия может попытаться перепродавать нефть через третьи компании, смешивая свои нефть с направляющейся к другим направлениям. Есть очень большие танкеры, куда могут сливать нефть из разных мест, чтобы потом транспортировать ее дальше,

– объяснил Борис Кушнирук

Эксперт отмечает, что в таком случае доходы России от нефти существенно снизятся. Даже частично обходя запрет, агрессор будет терять значительную часть своих контрактов, а нефть, экспортируемая таким образом, будет стоить гораздо дешевле.

Кроме того, начнутся расследования по пунктам назначения всех находящихся в мировом океане танкеров. Таким образом, можно будет идентифицировать судовладельцев, перевозящих нефть, скрывая, что это нефть из России.

– отмечает экономист

Он добавил, что санкции Запада будут длительными и не ослабятся даже после украинской победы. Давление на главный источник доходов России в конечном счете заставит ее пойти на уступки.

Россия формирует теневой флот танкеров

По информации Bloomberg, в мире создается масштабный танкерный флот с неизвестными владельцами. Вероятно, он будет служить для обхождения Россией санкций. Большая часть российских потоков будет обрабатываться сложной сетью кораблей, владельцев, портов и безопасных проходов, где доминируют организации, все еще желающие иметь дело с Россией.

Однако поиск Россией новых страхователей станет гораздо более сложным вопросом, ведь самый большой рынок страховых услуг находится в Европе. Незастрахованные российские танкеры не могут выйти на маршруты.

Каким будет потолок цен на российскую нефть