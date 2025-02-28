Шмыгаль рассказал о сроках заявок на 1000 грн и других программах "Зимней поддержки"

Последний день февраля является конечным сроком для подачи заявок на выплату в 1000 гривен от государства. Все, кто уже получил денежную поддержку, могут потратить средства до конца 2025 года. Кроме того, сохраняется немало государственных программ для граждан, на которые можно до сих пор подаваться.

Сколько людей подали заявку на 1 000 гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает 24 Канал, что почти 14,4 миллиона украинцев уже подали заявки на получение выплаты в 1 000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка".

Читайте также После реформы пенсии украинцев не будут определяться по зарплате

По словам Шмыгаля, это рекордные показатели для государственной программы. В то же время несмотря на то, что подача заявок на денежную поддержку уже подходит к концу, есть другие программы "Зимней поддержки", которые продолжаются до сих пор.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины С завершением зимы часть программ, введенных в рамках "Зимней поддержки", не заканчиваются. Это учительская ежемесячная доплата сохраняется, ее продолжают получать почти 500 тысяч педагогов. Также бесплатное питание для учащихся начальной школы тоже продолжается. Его уже получают более 1 миллиона детей.

Премьер-министр также рассказал о таких программах, как: