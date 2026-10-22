Массированная ракетная атака на Киев: враг вновь наносил удары по гипермаркетам и ТРЦ

В ночь на 22 октября россияне в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов были уничтожены и повреждены большие торговые центры, строительный магазин и магазины товаров повседневного спроса.

Что известно о последствиях массированного обстрела Киева

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по Киеву баллистическими ракетами. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки погиб один человек, еще 22 пострадали. Среди раненых – четверо детей.

Под ударом оказались шесть районов столицы. На местах попаданий работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

Важно! Из-за обстрела также введены временные ограничения движения транспорта. В частности, Южный мост перекрыли в направлении с правого берега Днепра на левый. Водителям следует учитывать это при планировании маршрутов.

Какие торговые центры и магазины пострадали в Киеве

Одними из объектов, пострадавших в результате ночного обстрела, стали торговые комплексы в Оболонском районе столицы. По сообщениям местных СМИ, повреждения получили Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан", расположенные на Почайной.

Обратите внимание! В частности, российские войска провели атаку на торговый центр сети "Эпицентр" вблизи станции метро "Почайна". Это очередной удар по торговой инфраструктуре компании в Украине.

Также в Киеве уничтожен магазин JYSK. Масштабы повреждений торговых объектов и окончательные убытки еще предстоит оценить.

Ранее мы писали, что в ночь на 20 октября российские войска направили около 15 реактивных "Шахедов" на Волынскую область, целясь в предприятия и электросети. Больше всего от вражеского террора пострадал Ковель, где были повреждены частная станция технического обслуживания и стоянка для грузовиков с полуприцепами. Кроме того, зафиксированы прямые попадания в складские помещения торгового гиганта "Эпицентр".