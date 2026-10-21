Пособие на похороны пенсионера: как родственникам получить более 16 тысяч

Размер пособия на похороны зависит от того, в соответствии с каким именно законом умершему начислялись выплаты при жизни. Если человек получал обычную пенсию по возрасту, то государство выплачивает компенсацию в размере двух месячных пенсий.

Какую сумму выплачивают родственникам умершего

Значительно более крупные суммы предусмотрены для родственников военнослужащих, почему указано на сайте Пенсионного фонда Украины.

Если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (военную пенсию), то лицу, осуществившему погребение:

выплачивается пособие на погребение в размере трехмесячной пенсии;

но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

На сегодняшний день это 16 640 гривен.

Стоит помнить о важном ограничении в отношении военных пенсионеров. Если все расходы на похороны такого человека уже были оплачены за счет государства, то дополнительное денежное пособие родственникам не будет выплачиваться.

А чтобы оформить положенные выплаты, членам семьи необходимо собрать документы и обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Необходимо подать следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется при приеме)

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера;

свидетельство о смерти;

реквизиты банковского счета.

Напомним, что в этом году в "пособие на похороны " для застрахованных лиц выросла до 8,5 тысячи гривен. С 2017 года размер выплаты составлял 4 100 гривен и изменился только в 2026 году.