Верховная Рада рассмотрит законопроект об увеличении пособия по безработице. Такую выплату предлагают сделать пропорциональной до 150% от минималки.

Как предлагают изменить пособие по безработице?

Помощь по безработице предлагают увеличить на около 50%, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

Смотрите также Украинцы смогут получить 1 500 гривен: кому предусмотрена помощь от государства

Законопроект предусматривает следующие изменения:

увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 000 гривен;

продление срока выплат до 180 дней.

восстановление полномочий правления Фонда социального страхования по формированию годового бюджета.

Таким образом, максимальный размер пособия по безработице хотят увеличить до 150% минимального размера заработной платы.

В пояснительной записке отмечается, что такая инициатива должна усилить социальную защиту безработных и сделать выплаты более справедливыми для тех, кто раньше получал высокие зарплаты и платил большие страховые взносы.

В записке также отмечается, что за последние два года из бюджета Фонда было изъято 15 миллиардов гривен, а доля средств, направленных непосредственно на пособие по безработице, оставалась мизерной. В частности, в 2024 году на эти выплаты ушло лишь 7,6% доходов Фонда, тогда как на 2025 год заложено 28%.

Какой размер выплат по безработице в Украине сейчас?

Выплату по безработице могут получать люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источника существования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

Минимальный размер пособия по безработице в 2025 году составляет 1 500 гривен. Такую сумму могут получить люди до 35 лет, которые вообще не имеют страхового стажа. Кроме того, минимальную помощь получают граждане, которых уволили с работы за:

систематическое невыполнение профессиональных обязанностей без уважительных причин;

прогулы;

кражи по месту работы;

некоторые другие нарушения трудового законодательства.

Для лиц, которые имеют минимальный страховой стаж, – эта выплата уже более, как в два раза выше – 3 600 гривен. Размер пособия по безработице для людей, с учетом страхового стажа, формируется из двух составляющих: их средней заработной платы и страхового стажа. Эти суммы высчитываются следующим образом:

до 3 лет – 50%;

от 3 до 6 лет – 55%;

от 6 до 12 лет – 60%;

от 12 до 18 лет – 65%;

от 18 до 24 лет – 70%;

от 24 до 30 лет – 75%;

свыше 30 лет – 80%.

Однако, максимальный размер выплат не превышает 8 000 гривен в месяц, по состоянию на 1 января 2025 года.

Что известно о безработице в Украине?