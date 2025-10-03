Безработным хотят повысить выплаты до 12 тысяч гривен
- Верховная Рада рассмотрит законопроект об увеличении пособия по безработице до 12 000 гривен и продлении срока выплат до 180 дней.
- Законопроект предусматривает увеличение максимального размера пособия по безработице до 150% от минимальной заработной платы, чтобы усилить социальную защиту безработных.
Верховная Рада рассмотрит законопроект об увеличении пособия по безработице. Такую выплату предлагают сделать пропорциональной до 150% от минималки.
Как предлагают изменить пособие по безработице?
Помощь по безработице предлагают увеличить на около 50%, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.
Смотрите также Украинцы смогут получить 1 500 гривен: кому предусмотрена помощь от государства
Законопроект предусматривает следующие изменения:
- увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 000 гривен;
- продление срока выплат до 180 дней.
- восстановление полномочий правления Фонда социального страхования по формированию годового бюджета.
Таким образом, максимальный размер пособия по безработице хотят увеличить до 150% минимального размера заработной платы.
В пояснительной записке отмечается, что такая инициатива должна усилить социальную защиту безработных и сделать выплаты более справедливыми для тех, кто раньше получал высокие зарплаты и платил большие страховые взносы.
В записке также отмечается, что за последние два года из бюджета Фонда было изъято 15 миллиардов гривен, а доля средств, направленных непосредственно на пособие по безработице, оставалась мизерной. В частности, в 2024 году на эти выплаты ушло лишь 7,6% доходов Фонда, тогда как на 2025 год заложено 28%.
Какой размер выплат по безработице в Украине сейчас?
Выплату по безработице могут получать люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источника существования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.
Минимальный размер пособия по безработице в 2025 году составляет 1 500 гривен. Такую сумму могут получить люди до 35 лет, которые вообще не имеют страхового стажа. Кроме того, минимальную помощь получают граждане, которых уволили с работы за:
- систематическое невыполнение профессиональных обязанностей без уважительных причин;
- прогулы;
- кражи по месту работы;
- некоторые другие нарушения трудового законодательства.
Для лиц, которые имеют минимальный страховой стаж, – эта выплата уже более, как в два раза выше – 3 600 гривен. Размер пособия по безработице для людей, с учетом страхового стажа, формируется из двух составляющих: их средней заработной платы и страхового стажа. Эти суммы высчитываются следующим образом:
- до 3 лет – 50%;
- от 3 до 6 лет – 55%;
- от 6 до 12 лет – 60%;
- от 12 до 18 лет – 65%;
- от 18 до 24 лет – 70%;
- от 24 до 30 лет – 75%;
- свыше 30 лет – 80%.
Однако, максимальный размер выплат не превышает 8 000 гривен в месяц, по состоянию на 1 января 2025 года.
Что известно о безработице в Украине?
Экономические настроения украинцев изменились. Индекс потребительских настроений украинцев в июне 2025 уменьшился на 3,6 пункта до 75,7 пункта. Выросли ожидания безработицы на 7,5 пункта (до 128,5) и девальвационные ожидания на 6,7 пункта (до 146,1).
В июне уровень бедности в Украине вырос до более 25%. В то же время, инфляция превысила прогноз НБУ, достигнув 15,9% год к году. В то же время, пока уровень бедности в Украине остается стабильно на относительно устойчивом, то уровень безработицы за последние годы взял тренд на уменьшение.
Пенсионеры не могут получить пособие по безработице, поскольку статус безработного доступен только трудоспособным гражданам до пенсионного возраста. Лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста, могут регистрироваться как безработные и получать соответствующие услуги.