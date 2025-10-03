Верховна Рада розгляне законопроєкт про збільшення допомоги по безробіттю. Таку виплату пропонують зробити пропорційною до 150% від мінімалки.

Як пропонують змінити допомогу по безробіттю?

Допомогу по безробіттю пропонують збільшити на близько 50%, повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

збільшення максимального розміру допомоги по безробіттю до 12 000 гривень;

подовження терміну виплат до 180 днів.

відновлення повноважень правління Фонду соціального страхування щодо формування річного бюджету.

Таким чином, максимальний розмір допомоги по безробіттю хочуть збільшити до 150% мінімального розміру заробітної плати.

У пояснювальній записці зазначається, що така ініціатива має посилити соціальний захист безробітних та зробити виплати більш справедливими для тих, хто раніше отримував вищі зарплати й сплачував більші страхові внески.

У записці також наголошується, що за останні два роки з бюджету Фонду було вилучено 15 мільярдів гривень, а частка коштів, спрямованих безпосередньо на допомогу по безробіттю, лишалася мізерною. Зокрема, у 2024 році на ці виплати пішло лише 7,6% доходів Фонду, тоді як на 2025 рік закладено 28%.

Який розмір виплат по безробіттю в Україні зараз?

Виплату по безробіттю можуть отримувати люди віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів як джерела існування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2025 році складає 1 500 гривень. Таку суму можуть отримати люди до 35 років, які взагалі не мають страхового стажу. Окрім того, мінімальну допомогу отримують громадяни, яких звільнили з роботи за:

систематичне невиконання професійних обов’язків без поважних причин;

прогули;

крадіжки за місцем роботи;

деякі інші порушення трудового законодавства.

Для осіб, які мають мінімальний страховий стаж, – ця виплата вже більш, як у два рази вища – 3 600 гривень. Розмір допомоги по безробіттю для людей, з урахуванням страхового стажу, формується із двох складових: їх середньої заробітної плати та страхового стажу. Ці суми вираховуються наступним чином:

до 3 років – 50%;

від 3 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70%;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Проте, максимальний розмір виплат не перевищує 8 000 гривень у місяць, станом на 1 січня 2025 року.

Що відомо про безробіття в Україні?