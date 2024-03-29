Какую помощь от государства получают безработные в Украине

Украинцы, которые остались без работы, имеют право на финансовую поддержку от государства. Размер этой помощи зависит от нескольких факторов.

Кто может получить помощь

Граждане Украины, которые официально зарегистрировались как безработные, имеют право на получение помощи. В период военного положения выплаты помощи начинаются с первого дня после получения статуса зарегистрированного безработного.

Читайте также Какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 апреля

Основные факторы, влияющие на сумму пособия по безработице:

Страховой стаж: учитывается как общий стаж работы, так и стаж за последние 12 месяцев.

Причина, по которой человек остался без работы.

Заработная плата, которую лицо получало на последнем месте работы.

Помощь назначается тем, кто официально признан безработным и имеет страховой стаж не менее 7 месяцев за год, предшествовавший регистрации как безработный.

Как получить услугу

Чтобы получить услугу, вам нужно обратиться в городской, районный, горрайонный центр занятости или в филиалы регионального центра занятости. Заказ услуги возможен личным посещением или через подачу заявления онлайн на официальном сайте.

Сколько платят безработным в Украине

! Обратиться может любое физическое лицо, подав заявление о назначении или возобновлении выплаты пособия по безработице.

В Украине сумма пособия безработным зависит от продолжительности их страхового стажа и составляет процент от их средней зарплаты:

До 3 лет стажа – 50% от зарплаты;

Между 3 и 6 годами – 55%;

Между 6 и 12 годами – 60%;

Между 12 и 18 годами – 65%;

Между 18 и 24 годами – 70%;

Между 24 и 30 годами – 75%;

Более 30 лет – 80%.

Но пособие не может быть ниже установленного минимума для безработных.

! Люди со страховым стажем более 15 лет, которые не получали пособие по безработице в течение последних 15 лет, могут рассчитывать на дополнительные 10% к размеру пособия.