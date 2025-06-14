Пособие по безработице с июля 2025 года: кому и сколько будут платить
- Помощь по безработице в Украине доступна гражданам от 15 до 70 лет, при условии отсутствия трудоустройства и наличия не менее 7 месяцев официального стажа перед обращением.
- Размер пособия зависит от страхового стажаот 50% средней зарплаты для стажа до 3 лет до 80% для стажа более 30 лет, причем полная сумма выплачивается только в первой половине периода помощи.
Украинцы имеют право на пособие по безработице. Какие выплаты ожидать с июля 2025 года и на что обращать внимание при их оформлении, читайте дальше.
Кто может получить на пособие по безработице в июле
Получить статус безработного в Украине могут граждане в возрасте от 15 до 70 лет. Главное условие это отсутствие трудоустройства, заработка или других законных доходов, а также готовность работать, рассказывает 24 Канал.
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Чтобы претендовать на помощь, нужно иметь не менее 7 месяцев официального стажа перед обращением в Центр занятости. Сейчас большинство безработных могут получать помощь в течение 90 дней, а вот люди предпенсионного возраста имеют право на выплаты до 360 дней.
Важно! Если человек впервые регистрируется как безработный, ему предоставляется минимальная выплата в размере 1 500 гривен в месяц.
Как определяется размер пособия по безработице
Размер пособия по безработице напрямую зависит от продолжительности страхового стажа. Чем больше стаж, тем выше процент от средней зарплаты:
- до 3 лет – 50%;
- от 3 до 6 лет – 55%;
- 6 – 12 лет – 60%;
- 12 – 18 лет – 65%;
- 18 – 24 года – 70%;
- 24 – 30 лет – 75%;
- свыше 30 лет – 80%.
Однако полную сумму выплачивают не весь период. Первую часть срока человек получает 100% назначенного пособия, а во второй половине выплаты уменьшаются до 50%.