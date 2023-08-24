Новый порядок предоставления субсидии: кто больше не получит льготы
24 августа 2023, 14:33Читати новину українською
Правительство объявило список граждан, которые больше не будут получать субсидии. Льготы аннулируют в сентябре. Кто осенью не получит денежную помощь от государства, рассказываем дальше.
Кто больше не получит субсидии
В Украине введена помощь для граждан, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные платежи. Чтобы получить субсидию, нужно предоставить доказательства сложной жизненной ситуации.
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Кому отменят субсидию:
- гражданам, имеющим депозит или облигационные бумаги более 100 тысяч гривен;
- лицам, владеющим квартирой более 130 метров квадратных или домом более 230 метров квадратных;
- людям, которые за 12 месяцев совершили любую операцию на более чем 50 тысяч гривен;
- тем, кто совершил покупку транспортного средства, которому меньше 5 лет;
- в случае, когда в семье есть несовершеннолетние, которые не могут работать.
Как оформить субсидию
Для оформления субсидии необходимо обратиться в ближайшее Управление социальной защиты. Порядок оформления льгот:
- напишите заявление;
- добавьте справку о доходах;
- прикрепите документ об аренде или праве собственности на указанный адрес;
- при наличии, добавьте документы о дополнительных льготах.