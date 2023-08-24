Новый порядок предоставления субсидии: кто больше не получит льготы

24 августа 2023, 14:33
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Правительство объявило список граждан, которые больше не будут получать субсидии. Льготы аннулируют в сентябре. Кто осенью не получит денежную помощь от государства, рассказываем дальше.

Кто больше не получит субсидии

В Украине введена помощь для граждан, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные платежи. Чтобы получить субсидию, нужно предоставить доказательства сложной жизненной ситуации.

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Кому отменят субсидию:

  • гражданам, имеющим депозит или облигационные бумаги более 100 тысяч гривен;
  • лицам, владеющим квартирой более 130 метров квадратных или домом более 230 метров квадратных;
  • людям, которые за 12 месяцев совершили любую операцию на более чем 50 тысяч гривен;
  • тем, кто совершил покупку транспортного средства, которому меньше 5 лет;
  • в случае, когда в семье есть несовершеннолетние, которые не могут работать.
Средний размер субсидии в неотапливаемый сезон 350 – 400 гривен.

Как оформить субсидию

Для оформления субсидии необходимо обратиться в ближайшее Управление социальной защиты. Порядок оформления льгот:

  • напишите заявление;
  • добавьте справку о доходах;
Заметьте! В декларацию нужно добавить информацию обо всех доходах. Если проверка обнаружит, что вы скрыли некоторые поступления средств, вы получите автоматический отказ.
  • прикрепите документ об аренде или праве собственности на указанный адрес;
  • при наличии, добавьте документы о дополнительных льготах.
Обратите внимание! Пока ваше заявление находится на этапе рассмотрения, льготы не начисляются и не компенсируются в будущем.
Автор: Анастасія Зорик