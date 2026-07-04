Некоторые украинцы имеют право на получение 10-месячной пенсии: как оформить солидную выплату
Отдельные категории украинцев при оформлении пенсии могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на значительную единовременную денежную помощь. При выполнении установленных законом условий государство выплачивает сумму, равную десяти месячным окладам.
Кто может получить сразу 10 пенсий
Право на такую выплату имеют работники отдельных профессий, в частности педагоги, медики и некоторые другие категории, если они соответствуют установленным требованиям, пишет ПФУ.
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Одним из главных условий является достаточный страховой стаж: для мужчин не менее 35 лет, а для женщин – не менее 30 лет. Этот стаж должен быть приобретен на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет. К ним относятся работа в некоторых учреждениях:
- общеобразовательные, военные, музыкальные и художественные школы;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- детские дома, логопедические пункты, школы-клиники, воспитательные учреждения;
- учреждения профессионально-технического образования и вузы I–II уровней аккредитации;
- детские сады;
- внешкольные учебные заведения;
- библиотеки;
- больницы, поликлиники, детские медицинские учреждения;
- аптеки и другие учреждения, определенные законодательством.
Как оформить десятикратную пенсию
В страховой стаж засчитывается период работы в определенных законом учреждениях и на должностях, перечень которых утвержден правительством. Подтверждением служат записи в трудовой книжке и данные из реестра застрахованных лиц. В случае необходимости допускается представление дополнительных документов.
Еще одно важное требование – до момента оформления пенсии человек не должен был получать никакой другой вид пенсии. При этом закон позволяет суммировать стаж, полученный во время работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения.
Помните также, что денежная помощь в размере десяти окладов выплачивается только один раз – в день назначения пенсии. Повторно воспользоваться таким правом невозможно.
К слову, пенсии за выслугу лет назначаются отдельным категориям граждан, чья работа приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.
Сумма пенсии индивидуальна: для военных, полицейских и прокуроров она составляет от 50% до 70% от денежного довольствия, а для других категорий рассчитывается по формуле ПФУ. Пенсия назначается со дня обращения. Но при условии увольнения с работы или должности, дающей право на назначение пенсии.